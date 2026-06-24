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Paramédicos rescatan este viernes un cuerpo sin vida fallecido tras los ataques israelíes a la ciudad de Nabatieh, en el sur de Líbano. Foto: EFE/Edgar Gutiérrez
Paramédicos rescatan este viernes un cuerpo sin vida fallecido tras los ataques israelíes a la ciudad de Nabatieh, en el sur de Líbano. Foto: EFE/Edgar Gutiérrez
Por Agencia EFE

El número de personas fallecidas en las últimas 24 horas en el Líbano por los ataques israelíes ascendió a 19 tras las recientes acciones del Ejército de Israel contra diferentes localizaciones en el sur del país, informó este miércoles el Ministerio de Salud Pública libanés.

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