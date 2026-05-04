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Las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Marta Pérez
Las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Marta Pérez
Por Agencia EFE

Un abordaje con armas de fuego apuntando directamente a la cabeza, más de 40 horas en un “campo de concentración flotante” con 180 personas “hacinadas” y palizas aleatorias para amedrentarles son algunas de las vivencias narradas por quienes viajaban en la Global Sumud Flotilla interceptada por Israel en aguas internacionales próximas a Grecia.

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