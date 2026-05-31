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El Ejército de Israel anunció este domingo que lleva días operando en torno al castillo de Beaufort, una posición estratégica en el sur del Líbano y al norte del río Litani, sobre el que ha expandido su invasión en los últimos días. Foto: EFE/ Ejército De Israel
El Ejército de Israel anunció este domingo que lleva días operando en torno al castillo de Beaufort, una posición estratégica en el sur del Líbano y al norte del río Litani, sobre el que ha expandido su invasión en los últimos días. Foto: EFE/ Ejército De Israel
/ Ejército de Israel
Por Agencia EFE

El Ejército de Israel anunció este domingo la ocupación del castillo de Beaufort, una posición estratégica en el sur del Líbano y al norte del río Litani, sobre el que ha expandido su invasión en los últimos días, y ataques contra “infraestructura de Hezbolá” en la ciudad costera libanesa de Tiro y en “más zonas adicionales” del sur del país.

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