Israel dijo el lunes que transmitió sus preocupaciones a Estados Unidos sobre un plan para Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, al tiempo que continuó sus bombardeos en el territorio palestino, después de que Hamás afirmara haber aceptado desarmarse.

Esto supone la última muestra de distanciamiento entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien se enfrenta a una reñida campaña de reelección en octubre y ha hecho gran hincapié en su relación con el mandatario estadounidense.

La oficina de Netanyahu exigió un desarme más concreto por parte del movimiento islamista Hamás, que el viernes anunció que entregaría las armas conforme al plan de Trump para poner fin a la guerra, que también incluye la retirada gradual del ejército israelí de Gaza.

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“Israel ha transmitido sus observaciones y preocupaciones sobre el marco propuesto a nuestros homólogos estadounidenses. La versión que se ha hecho pública no refleja las posiciones de Israel”, declaró Doron Spielman, portavoz de la oficina del primer ministro, en una respuesta a la AFP.

Spielman afirmó que los servicios de inteligencia israelíes habían determinado que Hamás se había rearmado y había reclutado a nuevas personas desde el alto al fuego anunciado por Trump en octubre de 2025.

Este acuerdo de tregua tuvo como consecuencia una disminución de la intensidad de los combates y de los bombardeos, pero Israel los continuó, afirmando que apuntaba contra combatientes o sus infraestructuras, algo que fuentes sobre el terreno han cuestionado de forma reiterada.

Según una fuente de seguridad de Gaza que habló con la AFP, 19 personas murieron y decenas resultaron heridas desde el domingo en “más de diez ataques aéreos llevados a cabo por aviones de combate israelíes”.

El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se dan la mano en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 29 de diciembre de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP). / JIM WATSON

Desde que se firmó la tregua, han muerto más de 1.200 palestinos en la Franja de Gaza, según las autoridades del territorio.

El ejército israelí dice que perdió cinco soldados en Gaza durante ese mismo periodo, además de un contratista civil.

“Contradicción con la realidad”

Trump calificó su plan para Gaza de “hito importante” en los esfuerzos para poner fin a la devastadora guerra desencadenada por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, y afirmó a periodistas que Israel estaba “muy satisfecho” con esta evolución.

Pero el portavoz de Netanyahu afirmó que las acciones de Hamás demostraban que se preparaba para “nuevas masacres del tipo del 7 de octubre”, subrayando que el plan publicado por el “Consejo de Paz” de Trump preveía que Gaza se convirtiera en “una zona desmilitarizada, desradicalizada, libre de terrorismo y que no representara ninguna amenaza para sus vecinos”.

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“Esta visión entra en contradicción directa con la realidad actual y con las intenciones declaradas de Hamás. El primer paso indispensable hacia cualquier acuerdo duradero es la desmilitarización real, verificable e irreversible de Hamás”, declaró.

“Cualquier medida que no conduzca a una desmilitarización completa dejaría a Hamás en condiciones de amenazar de nuevo a Israel”.

Una fuente política israelí había señalado antes que Israel, que sigue controlando la mayor parte de la Franja de Gaza, no retiraría sus fuerzas en el marco del plan sin haber verificado el desarme del movimiento islamista palestino.

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