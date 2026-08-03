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Resumen

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, da una conferencia de prensa en Jerusalén, el 21 de mayo de 2025. (Foto de Ronen Zvulun / POOL / AFP)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, da una conferencia de prensa en Jerusalén, el 21 de mayo de 2025. (Foto de Ronen Zvulun / POOL / AFP)
/ RONEN ZVULUN
Por Agencia AFP

Israel dijo el lunes que transmitió sus preocupaciones a Estados Unidos sobre un plan para Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, al tiempo que continuó sus bombardeos en el territorio palestino, después de que Hamás afirmara haber aceptado desarmarse.

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