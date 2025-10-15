Un cadáver entregado por Hamás no corresponde a ningún rehén, afirma el ejército israelí

El ejército israelí indicó este miércoles que el cuarto cadáver entregado la noche del martes por el movimiento terrorista islamista palestino Hamás no corresponde al de ninguno de los rehenes de Gaza.

“Una vez concluidos los exámenes del instituto forense nacional”, la conclusión es que “el cuarto cuerpo entregado por Hamás a Israel no corresponde a ninguno de los rehenes”, indicó el ejército en un comunicado.

“Hamás tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos”, advirtió el ejército israelí.

En virtud del acuerdo de canje concluido entre Israel y Hamás como parte de la tregua auspiciada por Estados Unidos, el movimiento islamista se comprometió a entregar a todos los rehenes que se encontraban aún en la Franja de Gaza.

Hamás liberó el lunes a los veinte últimos rehenes que seguían con vida tras su secuestro el 7 de octubre de 2023 y también devolvió ocho de los 28 cadáveres previstos.

Fotografías de los rehenes que fueron liberados por Hamás en una exhibición. Foto: AFP

Las familias de los rehenes indicaron previamente que tres de los cuatro cadáveres entregados la noche del martes habían sido identificados. Se trata de Uriel Baruj, Eitan Levy y Tamir Nimrodi.

Previo a estos cuatro fallecidos, Hamás había entregado el lunes los cuatro primeros cadáveres.