Vehículos que transportaban los cuerpos de cuatro rehenes entregados por Hamás tras un acuerdo de alto el fuego con Israel, llegaron al Centro Nacional de Medicina Forense de Tel Aviv el 15 de octubre de 2025. (Foto de AHMAD GHARABLI / AFP).
Un cadáver entregado por Hamás no corresponde a ningún rehén, afirma el ejército israelí
El indicó este miércoles que el cuarto cadáver entregado la noche del martes por el movimiento terrorista islamista palestino no corresponde al de ninguno de los rehenes de Gaza.

“Una vez concluidos los exámenes del instituto forense nacional”, la conclusión es que “el cuarto no corresponde a ninguno de los rehenes”, indicó el ejército en un comunicado.

“Hamás tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos”, advirtió el ejército israelí.

En virtud del acuerdo de como parte de la tregua auspiciada por Estados Unidos, el movimiento islamista se comprometió a entregar a todos los rehenes que se encontraban aún en la .

Hamás liberó el lunes a los veinte últimos rehenes que seguían con vida tras su secuestro el 7 de octubre de 2023 y también devolvió ocho de los 28 cadáveres previstos.

Las familias de los rehenes indicaron previamente que tres de los cuatro cadáveres entregados la noche del martes habían sido identificados. Se trata de Uriel Baruj, Eitan Levy y Tamir Nimrodi.

Previo a estos cuatro fallecidos, Hamás había entregado el lunes .

El municipio de la ciudad de Gaza, con el apoyo del Estado de Qatar, comenzó este martes 14 de octubre las obras para retirar los escombros y abrir las calles de la urbe tras la destrucción causada por los bombardeos y las operaciones militares de las fuerzas israelíes en los pasados dos años. (EFE)

