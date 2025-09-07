Un dron de los hutíes de Yemen impactó en el Aeropuerto Internacional Ramón, al sur de Israel, el 7 de septiembre de 2025. (Captura de video)
Un dron de los hutíes de Yemen impactó en el Aeropuerto Internacional Ramón, al sur de Israel, el 7 de septiembre de 2025. (Captura de video)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Un dron lanzado por los hutíes de Yemen impacta en el aeropuerto de Ramon, al sur de Israel
Resumen de la noticia por IA
Un dron lanzado por los hutíes de Yemen impacta en el aeropuerto de Ramon, al sur de Israel

Un dron lanzado por los hutíes de Yemen impacta en el aeropuerto de Ramon, al sur de Israel

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Un dron lanzado por los rebeldes de impactó este domingo en el Aeropuerto Internacional , en el sur de , confirmó un comunicado del Ejército.

Un dron extra lanzado desde Yemen cayó en la zona del Aeropuerto Ramon. No sonaron sirenas (antiaéreas) y el incidente está bajo revisión”, detalló el texto castrense.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Hamás: Israel busca “destruir completamente” ciudad de Gaza con ataques contra edificios

Por su parte, el servicio de emergencias israelí, el Magen David Adom, informó de que un hombre de 63 años está siendo evacuado al Hospital Yoseftal tras resultar herido leve debido al impacto de “metralla” y que se encontraba totalmente consciente. Además, otra mujer de 52 años recibe tratamiento médico tras haberse caído durante el ataque.

Por el momento se desconoce los daños causados en este aeropuerto, localizado a unos 18 kilómetros al norte de la ciudad de Eilat.

La caída de este dron se produce después de que el Ejército israelí anunciase hoy haber interceptado, poco antes, otros tres drones yemeníes, dos de ellos antes de que alcanzaran su espacio aéreo.

Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, disparan frecuentemente drones y misiles contra Israel, aunque la gran mayoría son interceptados sin que se produzcan víctimas o daños.

MÁS INFORMACIÓN: El Ejército israelí designa otra “zona humanitaria” en el sur y avanza en el norte de Gaza

Israel, por su parte, ha atacado Saná, la capital de Yemen, y otras zonas controladas por los insurgentes, y ha matado al primer ministro y a otros once miembros del Ejecutivo hutí.

Los rebeldes yemeníes comenzaron a disparar misiles contra Israel tras el inicio de la guerra en Gaza, después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y lo han seguido haciendo desde entonces pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entró en vigor en mayo de este año.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC