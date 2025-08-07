Un grupo de embarcaciones con familiares de rehenes israelíes parte a las costas de Gaza para exigir su liberación

Familiares de rehenes israelíes embarcaron el jueves a bordo de varios barcos en dirección a la costa de la Franja de Gaza para “acercarse lo más posible” a sus seres queridos secuestrados por Hamás, indicó un periodista de AFP a bordo de una de las embarcaciones.

“¡Mayday! ¡Mayday! ¡Mayday! Necesitamos toda la ayuda internacional para rescatar a los rehenes”, dijo Yehuda Cohen, padre de un rehén.

Cohen forma parte de este grupo de una veintena de personas que partieron a bordo de tres barcos desde el puerto israelí de Ascalón, en la frontera norte de la Franja de Gaza.

Muchos llevaban banderas amarillas y carteles con las imágenes de los rehenes, mientras gritaban sus nombres.

Members of the families of Israelis held hostage in the Gaza Strip since October 2023, sail on board a boat as it leaves the marina of the Israeli coastal city of Ashkelon on August 7, 2025. Relatives of Israeli hostages set sail on August 7 in a flotilla to approach the Gaza Strip, according to an AFP journalist aboard one vessel, with organisers saying they hoped to "get as close as possible to their loved ones". More than 20 people boarded several boats that departed from the coastal city of Ashkelon carrying yellow flags and posters bearing the images of the hostages, as they shouted their names. (Photo by Jack GUEZ / AFP) / JACK GUEZ

Una vez en el mar se les unieron otras embarcaciones.

De las 251 personas secuestradas el 7 de octubre de 2023 por Hamás, 49 siguen siendo rehenes en Gaza, de las cuales 27 han sido declaradas muertas por el ejército israelí.