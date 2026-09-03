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Resumen

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Una niña sostiene una bandera blanca improvisada mientras camina con otros palestinos desplazados que huyen de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 30 de enero de 2024. (Foto de Mahmud Hams / AFP).
Una niña sostiene una bandera blanca improvisada mientras camina con otros palestinos desplazados que huyen de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 30 de enero de 2024. (Foto de Mahmud Hams / AFP).
/ MAHMUD HAMS
Por Agencia AFP

El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, presentó este jueves un plan para desalojar a los palestinos de la Franja de Gaza y enviarlos al extranjero.

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