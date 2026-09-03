Resumen
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El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, presentó este jueves un plan para desalojar a los palestinos de la Franja de Gaza y enviarlos al extranjero.
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