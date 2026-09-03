El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, presentó este jueves un plan para desalojar a los palestinos de la Franja de Gaza y enviarlos al extranjero.

Ben Gvir, del partido de extrema derecha Poder Judío, propone expulsar a 250.000 palestinos de Gaza en un año. El resto de los aproximadamente dos millones de habitantes de este territorio devastado por la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás se irían a lo largo de los seis años siguientes.

“Es realista”, declaró el ministro, miembro de la coalición en el poder y criticado regularmente en el extranjero.

Cuerpos cubiertos de la familia Abu al-Rish, asesinados durante un ataque aéreo de Israel en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 12 de octubre de 2023. (Foto de SAID KHATIB / AFP). / SAID KHATIB

También afirmó que varios países están “dispuestos” a acoger a los gazatíes. No especificó cuáles.