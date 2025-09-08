Un soldado y varios civiles mataron a los dos atacantes de Jerusalén, confirma la Policía

Un soldado y varios civiles que se encontraban en la parada de autobús atacada este lunes por dos individuos armados se enfrentaron a los atacantes y los mataron, confirmó la Policía en un comunicado.

“En respuesta al ataque terrorista, un soldado y varios civiles que se encontraban en la parada de autobús se enfrentaron a los atacantes y respondieron al fuego. Los terroristas fueron neutralizados y sus muertes se confirmaron en el lugar”, indica la nota, que informa de que los dos atacantes -de los que se desconoce por ahora las identidades- abrieron fuego contra las personas que esperaban en una parada de autobús.

Según la Policía, “numerosas fuerzas de la Policía de Israel del Distrito de Jerusalén fueron enviadas al lugar y comenzaron a evacuar a los heridos en coordinación con equipos médicos, asegurando la zona y recuperando varias armas, municiones y un cuchillo utilizado por los atacantes”.

Hasta el lugar se trasladó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir.

Como consecuencia del ataque, tres hombres de unos 30 años y otro hombre de unos 50 murieron en el lugar, a los que hay que sumar una mujer de unos 50 años que fue trasladada en estado crítico al hospital y falleció en el centro médico.

Un miembro de los servicios de emergencia israelíes ZAKA se encuentra dentro de un autobús dañado en el lugar de un tiroteo en el cruce de la carretera Ramot, en Jerusalén Oriental, anexionada por Israel, el 8 de septiembre de 2025. (Menahem KAHANA / AFP). / MENAHEM KAHANA

Según el servicio de emergencias israelí MDA, doce personas más fueron trasladadas a hospitales, de ellas siete en estado grave por heridas de bala, tres leves por fragmentos de vidrio y dos más en estado moderado.

El Ejército israelí anunció el despliegue de soldados en la zona del ataque y también en las afueras de la capital cisjordana, Ramala, “para combatir el terrorismo”.