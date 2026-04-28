Las autoridades de Israel utilizan el acceso al agua como un arma contra la población de Gaza, privándola de este recurso esencial en el marco de una “campaña de castigo colectivo”, denuncia un informe de Médicos Sin Fronteras (MSF), publicado este martes.

Entre la destrucción de infraestructuras y los obstáculos al suministro, “la privación deliberada de agua infligida a los palestinos forma parte integrante del genocidio perpetrado por Israel”, afirma sin rodeos MSF en un comunicado publicado junto a su informe titulado “El agua como arma: la destrucción y la privación de agua y saneamiento por parte de Israel en Gaza”.

Este informe, que se basa en datos de MSF y en testimonios recogidos por su personal entre 2024 y 2025, sostiene que la instrumentalización del agua por parte de las autoridades israelíes responde a “un patrón recurrente, sistemático y acumulativo”.

“Se suma a los asesinatos directos de civiles, a la destrucción de las estructuras sanitarias y a la demolición de viviendas, provocando desplazamientos masivos de población. En conjunto, estos elementos evidencian la voluntad de imponer condiciones de vida destructivas e inhumanas a los palestinos de Gaza”, alerta la ONG.

“Las autoridades israelíes saben que sin agua la vida se detiene. Sin embargo han destruido sistemática y deliberadamente las infraestructuras hidráulicas en Gaza, al tiempo que bloquean de forma constante la entrada de equipos relacionados con el agua”, afirma Claire San Filippo, responsable de emergencias de MSF, citada en el comunicado.

Palestinos desplazados esperan con bidones de agua para llenarlos en el campamento de refugiados de Al-Rimal, en la ciudad de Gaza, el 21 de febrero de 2026. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP). / OMAR AL-QATTAA

A pesar de un alto el fuego en vigor desde octubre, dos años después del inicio de la guerra desencadenada por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, la Franja de Gaza sigue sumida en la violencia, mientras Israel y el movimiento islamista se acusan mutuamente de violar la tregua.

90% de infraestructuras destruidas

El informe refuerza que, según datos de la ONU, la Unión Europea y el Banco Mundial, Israel ha destruido o dañado cerca del 90% de las infraestructuras de agua y saneamiento en Gaza, incluidas plantas de desalinización, pozos, tuberías y redes de alcantarillado.

Los equipos de MSF documentaron disparos del ejército israelí contra camiones cisterna “claramente identificados”, así como la destrucción de pozos “que constituían una fuente vital para decenas de miles de personas”.

“Palestinos han resultado heridos y muertos mientras intentaban simplemente acceder al agua”, afirma San Filippo.

La escasez “es tal que es simplemente imposible proporcionar cantidades suficientes a la población”, sostiene también MSF, que se presenta como el principal productor y distribuidor de agua potable en Gaza después de las autoridades locales.

En marzo de 2026, MSF suministraba más de 5,3 millones de litros de agua al día, el equivalente a las necesidades mínimas de más de 407.000 personas, es decir, aproximadamente uno de cada cinco habitantes.

“Pero las órdenes de desplazamiento impuestas por el ejército israelí han impedido a los equipos de MSF acceder a zonas donde proporcionaban agua a cientos de miles de personas”, protesta la ONG, que también condena las trabas a la entrada en Gaza, desde octubre de 2023, de material esencial relacionado con el agua y el saneamiento.

Propagación de enfermedades

Un tercio de las solicitudes de la ONG para introducir unidades de desalinización, bombas, cloro y otros productos de tratamiento del agua, depósitos, repelentes de insectos o letrinas “han sido rechazadas o quedaron sin respuesta”.

Las consecuencias son “considerables para la salud, la higiene y la dignidad de las poblaciones, en particular para las mujeres y las personas con discapacidad”, advierte MSF.

“A falta de baños, las personas se ven obligadas a cavar agujeros en la arena, que se desbordan y contaminan el entorno y las aguas subterráneas”, describe.

La falta de acceso al agua y a la higiene, combinada con condiciones de vida indignas -tiendas de campaña superpobladas, refugios improvisados- favorece la propagación de enfermedades, especialmente infecciones respiratorias, enfermedades de la piel y enfermedades diarreicas.

MSF pide a las autoridades israelíes restablecer inmediatamente el acceso al agua “a niveles suficientes” para los habitantes de Gaza, y pide a sus aliados que “presionen para que se levanten los obstáculos a la ayuda humanitaria”.