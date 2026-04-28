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Personas llevan bidones de agua recogida de una cisterna móvil en el campamento de refugiados palestinos de Maghazi, en la Franja de Gaza. (Foto de Eyad BABA / AFP).
Personas llevan bidones de agua recogida de una cisterna móvil en el campamento de refugiados palestinos de Maghazi, en la Franja de Gaza. (Foto de Eyad BABA / AFP).
/ EYAD BABA
Por Agencia AFP

Las autoridades de Israel utilizan el acceso al agua como un arma contra la población de Gaza, privándola de este recurso esencial en el marco de una “campaña de castigo colectivo”, denuncia un informe de Médicos Sin Fronteras (MSF), publicado este martes.

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