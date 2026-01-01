Israel veta a más de 30 ONG en Gaza: en qué escenario se produce la prohibición y cuáles serán sus implicancias

El argumento de Israel para dicha medida es que miembros de esas organizaciones estuvieron involucrados en las actividades “terroristsa” de Hamás y otros grupos en la región.

El Ministerio de la Diáspora y de la Lucha contra el Antisemitismo del estado hebreo sostiene que son causales para el retiro de permisos operativos en Gaza los procesos judiciales contra miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel, la “deslegitimación” de su país y la negación de los atentados del 7 de octubre del 2023.

Entre las instituciones incluidas en la restricción de presencia en Gaza se encuentran Oxfam, Acción Contra el Hambre (ACH) y Médicos Sin Fronteras (MSF). La relación entre dichas organizaciones y el gobierno israelí ha sido complicada desde el inicio de la intervención militar en Gaza.

Médicos Sin Fronteras presta asistencia sanitaria en el campamento de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, en febrero de 2024. EFE/EPA/HAITHAM IMAD

En el caso particular de MSF, la institución no gubernamental ha denunciado que las fuerzas israelíes “han atacado reiteradamente al personal sanitario y a las instalaciones médicas en toda la Franja”, denunciando las muertes de varios de sus miembros en estos operativos.

Por su parte, el gobierno israelí ha acusado directamente a Médicos Sin Fronteras de haber tenido en sus filas a dos integrantes de la Yihad Islámica y de Hamás.

Casos como el del médico Fadi al-Wadiya, muerto en un ataque y al que Israel sindicaba como terrorista pese al rechazo de MSF de tales afirmaciones, han contribuido a que las diferencias entre las ONG y el estado hebreo se profundicen.

DATO 1500 trabajadores de salud han muerto en Gaza, según datos de la OCHA.

Las organizaciones han rechazado las restricciones, y junto a la división para los territorios palestinos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) han solicitado que Israel reconsidere la medida, a la vez que han solicitado que se ejerza presión para que ella sea revertida.

“Las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales (ONG) instan a la comunidad internacional a adoptar medidas inmediatas y concretas para presionar a las autoridades israelíes a fin de que levanten todos los impedimentos, incluido el nuevo proceso de registro de OING, que siguen socavando las operaciones humanitarias en el territorio palestino ocupado o ponen en peligro el colapso de la respuesta humanitaria, en particular en la Franja de Gaza”, señala la OCHA en un comunicado.

Algunas de las ONG sancionadas:

Oxfam Es una alianza de 21 organizaciones repartidas alrededor del mundo. Su actividad se centra en la ayuda humanitaria desde la salud hasta el acceso a alimentos y agua potable, pero busca tener un impacto a más largo plazo con proyectos de desarrollo e influyendo en los gobiernos y el sector privado en sus demandas de situaciones más igualitarias para la población.

Oxfam Intermón (España), Oxfam América (Estados Unidos), Oxfam Brasil y Oxfam Alemania son algunas de las entidades que componen la red global de Oxfam.

Su actividad en Gaza ha tenido como focos la distribución de alimentos y de agua potable, la instalación de infraestructura de saneamiento y el refuerzo del sistema de salud, además de ayuda económica para la población palestina que permita financiar su alimentación y otras necesidades de subsistencia.

Médicos sin fronteras Organización humanitaria centrada en la salud en situaciones como desastres naturales o conflictos bélicos. Se centra en la atención médica sin descuidar otras actividades relacionadas a la sanidad como el acceso al agua y saneamiento.

Su actividad en Gaza ha sido intensa: la enditad afirma que cerca del 20% de las camas hospitalarias de la franja son administradas por MSF e indica que ha llevado a cabo 800.000 consultas ambulatorias, ha tratado 100.000 casos de trauma, realizado 22.700 cirugías y brindado asistencia en 10.000 partos.

Acción Contra el Hambre (ACH) Entidad sin fines de lucro dedicada a combatir las causas y efectos del hambre en el mundo. Tiene una red internacional en 45 países y afirma tener como ejes principales la nutrición, la salud, la seguridad alimentaria y el acceso al agua y saneamiento.

La labor de ACH en la Franja de Gaza ha estado enfocada en la distribución de comida, la creación de comedores comunitarios y la distribución de suplementos nutricionales para tratar de garantizar la seguridad alimentaria de sus habitantes, particularmente de la población infantil. También ha promovido la instalación de fuentes de agua y recursos de saneamiento y salubridad.

La institución ha sido insistente en sus denuncias contra el gobierno de Israel, al que acusa de instrumentalizar el hambre de la población de Gaza.

Movimiento por la Paz ONG que señala tener como pilares la defensa de los derechos humanos, la democracia, la equidad y la solidaridad. Su labor se centra en mejorar el acceso a derechos fundamentales de poblaciones vulnerables como refugiados, víctimas de guerras y la población rural de escasos recursos.

El trabajo de la organización en Gaza ha involucrado la recolección y transporte de alimentos y material médico a dicho territorio, además de realizar trabajo de tratamiento para los discapacitados. Al igual que otras entidades no gubernamentales, ha exigido el cese de la actividad militar en la franja y se ha centrado en la detección de focos de atención urgentes para la ayuda humanitaria.

UN PANORAMA MUY COMPLEJO

El veto a las ONG en Gaza se suma a otras disposiciones de Israel que afectan la ayuda humanitaria en los territorios palestinos. El lunes 29 de diciembre el Poder Legislativo del país aprobó retirar la inmunidad a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

El marco normativo que regula esa medida incluye la posibilidad de que el Estado israelí embargue los bienes de la UNRWA y que se suspenda su acceso a servicios básicos y económicos.

El analista internacional Carlos Novoa comenta que la prohibición de las ONG en Gaza es una “medida extrema” que puede afectar la imagen de Israel, pero que tiene algunos argumentos relevantes detrás.

“Si bien es visto de forma negativa en el ámbito internacional, a nivel de Israel y su gestión interna está bajo el paraguas de lo que ellos consideran y denominan asuntos de seguridad”, señala.

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha condenado la decisión de Israel, apuntando que abre un escenario en el que exista información sobre la situación de los palestinos y que favorece a un proyecto expansionista del estado hebreo.

“Israel no quiere testigos de sus crímenes, ni quiere instituciones que apoyen al pueblo palestino e impidan que Israel haga pasar su proyecto colonial para destruir las vidas del pueblo palestino”, señaló este miércoles 31 el Ministerio de Asuntos Exteriores de la ANP en un comunicado.

Soldados israelíes patrullan las calles de Tubas, en la Cisjordania ocupada, durante una operación militar el 26 de noviembre de 2025. (Foto: AFP)

A juicio de Novoa, el veto a las ONG se enmarca dentro de un contexto ideológico específico a nivel global, pero también dentro del propio estado israelí.

“Esto ocurre dentro de marco de una guerra ideológica entre sectores ultraconservadores o de ultraderecha a nivel mundial, en el que varios países están constriñendo y cercenando el ámbito de acción de las ONG”, comenta.

“Hay una presión de los grupos radicales de derecha israelíes que forman parte del gobierno de Netanyahu, y que si se fueran producirán la caída del gobierno. En Israel el régimen es parlamentario, lo que significa que debe haber mayoría en el Congreso y realizar concesiones, que es la que ha hecho Netanyahu y que es lo que los sostiene en el gobierno durante todo este tiempo”, añade Novoa.

Pese a ello, el internacionalista señala que esto último ha tenido límites, pues el mismo Netanyahu tuvo que salir al frente de las declaraciones de ministros duros como Bezalel Smotrich e Israel Katz, quienes habían declarado que la presencia israelí en Gaza se mantendría tras el fin del conflicto. “El gobierno tuvo que sacar un comunicado diciendo que eran opiniones personales”, apunta Novoa.

De momento, el escenario de una negociación parece difícil debido a la inmediatez y contundencia con la que entra en efecto la disposición israelí. Aunque no se descarta un posterior acuerdo, parece poco probable que este surja directamente de los agentes involucrados en el control de Gaza.

“Es algo que no va a venir del gobierno israelí, ni mucho menos de Hamás. Yo creo que la comunidad internacional y estos grupos a través de Estados Unidos, que ejerce realmente la mayor influencia en Israel, pueden hacer que se llegue a un punto medio. Evidentemente la población gazatí necesita la ayuda imperiosamente y lo que quiere Israel es controlarla, algo comprensible desde su punto de vista, pero ese manejo de seguridad se sobrepone a los límites que tienen la ONG”, finaliza el analista.

Lista completa de organizaciones vetadas Acción contra el Hambre

Action Aid

Alianza por la Solidaridad

Artsen Zonder Grenzen (Médicos sin Fronteras Holanda)

Campaign for the Children of Palestine (CCP Japón)

CARE

DanChurchAid

Danish Refugee Council

Handicap International - Humanity and Inclusion

Japan International Volunteer Center

Médicos del Mundo Francia

Médicos del Mundo Suiza

Médicos Sin Fronteras Bélgica

Médicos Sin Fronteras Francia

Médicos del Mundo España

Mercy Corps

Médicos Sin Fronteras España

Norweigan Refugee Council

Oxfam Novib

Première Urgence Internationale

Terre des Hommes Lausanne

The International Rescue Committee (IRC)

WeWorld-GVC 24 - World Vision International

Relief International

Fondazione AVSI

Movimiento por la Paz – MPDL

American Friends Service Committee (AFSC)

Medico International

The Palestine Solidarity Association (PSAS) Suecia

Defense for Children International

Medical Aid for Palestinians Reino Unido

Caritas Internationalis

Caritas Jerusalem

Near East Council Churches

OXFAM Quebec

War Child Holanda



