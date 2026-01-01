Guillermo Vera Ayala
Guillermo Vera Ayala

Escucha la noticia

00:0000:00
Israel veta a más de 30 ONG en Gaza: en qué escenario se produce la prohibición y cuáles serán sus implicancias
Resumen de la noticia por IA
Israel veta a más de 30 ONG en Gaza: en qué escenario se produce la prohibición y cuáles serán sus implicancias

Israel veta a más de 30 ONG en Gaza: en qué escenario se produce la prohibición y cuáles serán sus implicancias

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Israel anunció este miércoles 31 la lista de las 37 organizaciones de asistencia humanitaria en la Franja de Gaza a las que se prohibirá operar, un veto que entrará en vigor desde este jueves 1 de enero, aclarando el gobierno de Benjamin Netanyahu que las entidades que otorguen información detallada de los trabajadores palestinos de sus planillas no enfrentarán estas restricciones.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR