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Resumen

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Una integrante de la comunidad drusa vota en un colegio electoral de la aldea drusa de Ein Qiniye, en los Altos del Golán, territorio anexionado por Israel, el 27 de octubre de 2026. (Foto de Jalaa MAREY / AFP).
Una integrante de la comunidad drusa vota en un colegio electoral de la aldea drusa de Ein Qiniye, en los Altos del Golán, territorio anexionado por Israel, el 27 de octubre de 2026. (Foto de Jalaa MAREY / AFP).
/ JALAA MAREY
Por Agencia AFP

Un Israel profundamente dividido comenzó vota este martes por primera vez desde los ataques del movimiento islamista palestino Hamás en 2023, en unas elecciones que servirán de veredicto sobre el giro del país a la derecha bajo el mando del primer ministro Benjamin Netanyahu.

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