Un Israel profundamente dividido comenzó vota este martes por primera vez desde los ataques del movimiento islamista palestino Hamás en 2023, en unas elecciones que servirán de veredicto sobre el giro del país a la derecha bajo el mando del primer ministro Benjamin Netanyahu.

La votación se celebra a la sombra de los tres años de guerras regionales desatadas por los ataques, con cuestionamientos sobre la respuesta del país y con la seguridad como tema central de la campaña.

Podrán votar unas 7,3 millones de personas. Más de un millón de jóvenes, que según los sondeos se inclinan al centroderecha o a la derecha, pueden acudir a las urnas por primera vez.

Los comicios se celebran en momentos en que Israel parece cada vez más aislado en el escenario mundial tras su devastadora campaña militar en Gaza, la construcción de asentamientos y la violencia de los colonos en Cisjordania ocupada, así como el giro hacia la extrema derecha y el nacionalismo religioso.

Las últimas encuestas muestran a Netanyahu, el primer ministro más longevo del país, codo a codo con su principal rival, el centrista Gadi Eisenkot, un político novato y exjefe militar con un talante tranquilo.

“Quiero cambiar nuestro país. Quiero un buen gobierno centrista”, comentó a la AFP Alexandra, de 65 años, en un centro de votación de Jerusalén donde decenas de personas aguardaban para votar en la mañana.

“Esta es la elección más importante porque la mitad del país ha rechazado los valores básicos sobre los cuales se creó el Estado de Israel”, opinó Noam, de 78 años. Él considera que el gobierno amenaza la división de poderes y la igualdad entre todos los ciudadanos.

Netanyahu, de 77 años, ha sido primer ministro de Israel por 19 años de forma discontinua.

Centró su campaña en la seguridad y destacó su relación cercana con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Después de los ataques del 7 de octubre de 2023, Netanyahu lanzó varias guerras que dejaron a Gaza en escombros, ocupó el sur de Líbano y bombardeó a su archirrival Irán con apoyo estadounidense.

En casa, los israelíes han sido bombardeados por Irán, Hamás, el movimiento libanés Hezbolá y los combatientes hutíes de Yemen.

“Sin miedo”

Zipporah Bennett, una jubilada de 85 años, dijo que votaría por Netanyahu “porque tiene la experiencia de conducir al país por momentos difíciles”.

“Tiene todo el apoyo del gobierno estadounidense” y “creo que es un hombre sin miedo de actuar”, declaró.

Netanyahu volvió al poder en diciembre de 2022, en una coalición que incluye a la extrema derecha ultranacionalista, cuya influencia se ha disparado.

El ministro de Seguridad Nacional, el derechista extremo Itamar Ben Gvir, votó en el asentamiento cisjordano de Kiryat Arba, donde sus seguidores habían instalado afiches y altavoces.

La oposición ha fustigado a los partidos ultraortodoxos que luchan por mantener a los estudiantes judíos religiosos fuera del ejército.

Las voces críticas acusan a Netanyahu de tener una responsabilidad en los ataques del 7 de octubre, la jornada más mortal en la historia del país, y de negarse a asumirla.

Eisenkot, de 66 años, prometió una comisión independiente para investigar los fallos de seguridad que propiciaron los ataques, algo que el gobierno de Netanyahu ha evitado.

El exjefe militar y su partido Yashar encabezan un bloque informal que va de la derecha a la centroizquierda.

Eisenkot se opone a la creación de un Estado palestino y apoya los asentamientos israelíes, pero prometió contener la violencia de los colonos en Cisjordania.

Ni Eisenkot ni Netanyahu han dicho públicamente que se aliarán con listas de partidos de mayoría árabe, que representan 21% de la población israelí, y que podrían decidir quién encabezará el próximo gobierno si los resultados son estrechos.

Las urnas cerrarán a las 22H00 (20H00 GMT) pero los resultados finales podrían tardar días en conocerse, y es poco probable que un solo partido se acerque a los 61 escaños necesarios para lograr una mayoría en el Parlamento (Kneset) de 120 miembros.

Armar una coalición podría tardar semanas o meses, y podría haber una nueva votación si fracasan las negociaciones.