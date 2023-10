La advertencia de evacuación llegó poco después del anochecer. El ejército israelí disparó a poca distancia de la casa de Nasser Abu Quta en el sur de la Franja de Gaza, una medida de precaución destinada a permitir que la gente fuera evacuada antes de los ataques aéreos.

Abu Quta, de 57 años, pensó que él y su familia estarían a salvo a unos cien metros de la casa que fue alertada del ataque pendiente. Se acurrucó con sus familiares en la planta baja de su edificio de cuatro pisos, preparándose para un impacto en el área.

Pero la casa del vecino de Abu Quta nunca fue atacada. En un instante, una explosión arrasó su propia casa y acabó con la vida de 19 miembros de su familia, incluidos su esposa y sus primos, dijo. El ataque aéreo también mató a cinco de sus vecinos que estaban afuera en el abarrotado campo de refugiados, un revoltijo de edificios y callejones.

El ataque aéreo en Rafah, una ciudad del sur en la frontera con Egipto, se produjo cuando las fuerzas israelíes intensificaron su bombardeo de objetivos en la Franja de Gaza luego de un gran ataque en múltiples frentes por parte de militantes de Hamas el sábado que había matado a más de 700 personas en Israel. Hamás también tomó como rehenes a decenas de israelíes y disparó miles de cohetes hacia centros de población israelíes, aunque la mayoría fueron interceptados por el sistema de defensa Cúpula de Hierro del país.

Hasta ahora, las oleadas de ataques aéreos han matado a más de 400 palestinos, entre ellos decenas de mujeres y niños, informaron el domingo funcionarios de salud. Al parecer hubo varios ataques aéreos mortales similares contra edificios residenciales abarrotados.

El ejército israelí dijo el sábado por la noche que había atacado varias oficinas y centros de mando de Hamás en edificios de varios pisos.

Pero Abu Quta no entiende por qué Israel atacó su casa. No había militantes en su edificio, insistió, y su familia no fue advertida. De ser así, no se habrían quedado en su casa, añadió su pariente, Khalid.

“Ésta es una casa segura, con niños y mujeres”, dijo Abu Quta, todavía conmocionado, mientras recordaba la tragedia con fragmentos de detalle.

“El polvo invadió la casa. Hubo gritos”, dijo. “No había muros. Estaba todo abierto”.

La gente se reúne en una mezquita para rezar sobre los cuerpos de la familia Abu Quta. (Foto de SAID KHATIB / AFP). / SAID KHATIB

El ejército israelí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el ataque a la casa de Abu Quta.

El ejército dice que lleva a cabo ataques de precisión dirigidos a comandantes militantes o sitios de operaciones y que no tiene como objetivo a civiles. También señala la práctica de sus adversarios de incrustar militantes en zonas civiles en todo el empobrecido enclave costero de 2,3 millones de personas, que se encuentra bajo un severo bloqueo terrestre, aéreo y marítimo por parte de Israel y Egipto.

Pero grupos de derechos humanos han dicho anteriormente que el patrón de ataques mortales de Israel contra viviendas residenciales muestra un desprecio por las vidas de los civiles palestinos y argumentaron que pueden constituir crímenes de guerra.

En guerras y rondas de combates pasadas entre Israel y militantes de Hamás, los ataques aéreos israelíes individuales han matado a un gran número de civiles; por ejemplo, 22 miembros de la misma familia en un solo ataque en una sangrienta guerra de 2021.

Abu Quta se sintió invadido por el dolor el domingo mientras se preparaba para la avalancha de entierros con sus otras dos docenas de familiares sobrevivientes, incluidos hijos y nietos heridos. Muchos cadáveres sacados de debajo de los escombros estaban carbonizados y destrozados, afirmó.

Si bien logró identificar los cuerpos de 14 miembros de la familia, al menos cuatro cuerpos de niños permanecieron en la morgue, irreconocibles. Faltaba un cuerpo.

“Tal vez mañana los pondremos en una sola tumba”, dijo. “Que descansen en paz”.