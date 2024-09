El ministro de Transporte de Líbano, Ali Hamiyah, ordenó este sábado a los controladores de tráfico del aeropuerto internacional Rafic Hariri de Beirut, el único operativo en el país, que impidieran entrar en el espacio aéreo y aterrizar a un avión iraní que se dirigía al aeródromo.

Así lo informó en una nota la agencia oficial de noticias libanesa, ANN, horas después de que un portavoz militar israelí amenazara con impedir aterrizar a cualquier “vuelo hostil que lleve equipos bélicos al aeropuerto de Beirut”.

“Aviones de la Fuerza Aérea están en patrulla aérea en el área del aeropuerto de Beirut. De momento, no como en Siria, Líbano ha actuado responsablemente y no ha permtido la transferencia de equipo bélico a través del aeropuerto. Lo decimos claramente. No permitiremos vuelos hostiles que lleven equipo bélico aterrizar en el aeropuerto de Beirut”, afimaron los portavoces israelíes.

De momento no ha habido confirmación oficial iraní sobre el retorno de ese avión, si bien la aerolínea Air Iran anunció la suspensión este sábado de los vuelos a Beirut hasta nuevo aviso, en medio de los ataques israelíes en los que murió el líder de la milicia libanesa Hezbolá, Hassan Nasrallah, y un general de la Guardia Revolucionaria iraní.

La suspensión de vuelos llegó poco después que se confirmara la muerte de Nasrallah en los bombardeos israelíes del viernes contra un edificio residencial en los suburbios de Beirut, donde se hallaba la sede central de Hezbolá.

En esos ataques también murió el subcomandante de la Guardia Revolucionaria iraní, general de brigada Abbas Nilfrushan, según informaron medios de este país.

Aerolíneas como Air France, Turkish Airlines o Lufhansa y al menos diez árabes suspendieron en los últimos días sus vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional Rafic Hariri de Beirut, el único en funcionamiento en el Líbano.

Irán es uno de los principales aliados de Líbano y Hezbolá, y lidera el llamado ‘Eje de la Resistencia’, una alianza informal antiisraelí formada además de por el grupo libanés, por los palestinos de Hamás y los hutíes del Yemen, entre otros.