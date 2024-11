Seis soldados israelíes, cinco de ellos identificados mientras que aún no se han dado detalles del sexto, murieron este miércoles cuando participaban en la invasión terrestre del Ejército en el sur de Líbano, según anunciaron a última hora de la tarde las fuerzas armadas.

Los fallecidos cuya identidad se ha revelado son Itay Marcovich, de 22 años; Sraya Elbom e Itzhak Sagron, de 21; y Dror Hen y Nir Gofer, de 20, recogió un comunicado castrense que no dio más detalles sobre el incidente o choque en el que perdieron la vida.

Todos ellos pertenecían a la brigada Golani de infantería de las fuerzas armadas, y el Ejército los presentó como “caídos en combate en el sur de Líbano”.

Según el diario The Times of Israel, que cita a una investigación militar inicial, los soldados murieron durante un intercambio de fuego con milicianos del grupo chií Hezbolá en un edificio del sur de Líbano, si bien no se conoce la ubicación específica del incidente.

“Recibo con profundo dolor y tristeza la noticia de la caída de seis combatientes Golani, héroes de Israel que cayeron defendiendo la patria en la batalla contra Hezbolá”, escribió el presidente de Israel, Isaac Herzog, en la red social X.

“Cada uno de ellos es un mundo entero, detrás de cada nombre hay una familia cuyo mundo está destruido”, lamentó el político.

Más de un año de intercambio de fuego entre Israel e Hezbolá en torno a la frontera con Líbano ha acabado allí con la vida de más de 3.300 personas, la mayoría desde que el Ejército israelí intensificó su campaña de bombardeos contra el país vecino el pasado 23 de septiembre. Las fuerzas armadas estiman que unos 2.500 eran milicianos del grupo chií.

Del lado israelí, 76 personas han fallecido por ataques lanzados desde Líbano, de las cuales 45 eran civiles (6 de ellos extranjeros). Además, 39 soldados han muerto en combate en el sur del país vecino, donde mantienen una invasión terrestre desde el pasado 1 de octubre.