Cuando inició la guerra el viernes 13 de junio con un bombardeo masivo usando 200 aviones de combate, Israel aseguró que su objetivo era destruir el programa nuclear de Irán y neutralizar la amenaza que supone para el país el desarrollo de misiles balísticos cada vez más avanzados por parte de Teherán.

Además, líderes clave israelíes como el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmaron que el líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, “no puede continuar existiendo” si se quería cumplir con los objetivos estratégicos de la guerra, dando a entender que su caída abriría el camino a un eventual cambio de régimen promovido desde adentro.

Al menos cuatro personas murieron este martes tras el impacto de un misil iraní contra un edificio residencial en la ciudad de Beersheva, en el sur de Israel. (EFE/Magda Gibelli). / MAGDA GIBELLI

Por años, Irán ha desconocido la existencia del Estado de Israel y ha reiterado sus amenazas de destruirlo.

Para acabar con el programa nuclear de Irán, país que ha enriquecido uranio hasta el 60% (90% es el umbral para conseguir la bomba atómica), Israel necesitaba atacar con éxito dos instalaciones claves: Natanz y Fordow, ambas ubicadas a aproximadamente 12 metros y 80 metros de profundidad, respectivamente.

Israel no tenía las bombas para hacerlo, Estados Unidos sí. El sábado, Donald Trump ordenó atacar las instalaciones nucleares de Irán y sus bombarderos estratégicos B-2 descargaron un total de 14 bombas de más de 13 toneladas sobre Fordow y Natanz. A falta de una verificación independiente, tanto Israel como Estados Unidos han asegurado que con el ataque aniqularon el programa nuclear de Irán.

Un bombardero 'invisible' B-2 después de apoyar la operación 'Midnight Hammer' está en la Base Aérea Whiteman en Missouri, Estados Unidos. (EFE). / Cortesía

La planta de enriquecimiento de combustible Fordow de Irán, al noreste de la ciudad de Qom, tras los ataques de Estados Unidos. (Foto: AFP). / -

El lunes se produjo la represalia de Irán contra Estados Unidos y ocurrió lo que se temía: un ataque a las bases militares norteamericanas en el Medio Oriente, una acción que amenazaba con escalar la guerra. Específicamente, se dispararon misiles a Al Udid, ubicada en Qatar, pero estos fueron fácilmente interceptados. Se trató de un ataque contenido, incluso el propio Trump dijo que Irán había avisado que dispararía a ese lugar, que es la base militar estadounidense más grande en la región.

Luego vino el anuncio sorpresivo del alto el fuego.

Hasta el martes no se conocían los términos del acuerdo. Solo está el mensaje que Trump divulgó en redes sociales. No se sabe a qué se comprometieron Israel e Irán: ¿Habrá negociaciones? ¿Irán aceptará ahora sí poner fin a su programa nuclear? ¿Israel dejará de lado sus ataques preventivos contra Irán y el asesinato de científicos nucleares iraníes? ¿Estados Unidos le ha garantizado a Israel que Irán ya no será una amenaza? No se sabe.

El Comercio entrevistó a dos analistas para establecer las primeras conclusiones de esta guerra de los 12 días que captó la atención mundial.

¿Quién ganó la guerra?

Iraníes sostienen retratos del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, durante una manifestación en Teherán, Irán, el 24 de junio de 2025. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).

El periodista Carlos Novoa, especializado en temas del Medio Oriente, dijo a este Diario que no hay ganadores en esta guerra, más si tenemos en cuenta que el alto el fuego es débil y que se podría desencadenar una espiral de violencia en cualquier momento.

“Lo que podríamos decir desde el punto de vista militar, político y simbólico es que esta guerra ha evidenciado las debilidades de cada lado. Por un lado, en Irán se ha puesto en jaque al régimen de los ayatolas, porque si seguía la ofensiva de Israel podría haber caído en cualquier momento, por eso aceptaron este cese de hostilidades”, remarcó Novoa.

“Por el lado de Israel, si bien es cierto que atacó con fuerza e hizo daño al poder militar en territorio iraní, ha quedado demostrada su vulnerabilidad, porque los misiles iraníes de largo alcance pudieron penetrar su territorio causando daños e incluso muertos en ciudades emblemáticas como Tel Aviv, Haifa y Beersheva”, remarcó Novoa.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu; y el líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP). / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS -

Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), le dijo a El Comercio que es difícil plantear una victoria en términos absolutos.

“Pero podríamos hablar de una victoria política del régimen de los ayatolas porque sigue en el poder. Recordemos que hubo un momento en el que el señor Netanyahu y también Trump hablaron de la posibilidad de un cambio de régimen, pero eso literalmente hubiera abierto las puertas del infierno. Los antecedentes los podemos ver en Irak, Siria, Libia y Afganistán”, indicó.

Cárdenas sostuvo que quien realmente se lleva la peor parte es Netanyahu, pues considera que necesita el conflicto para mantenerse en el poder debido a los cuestionamientos tanto nacionales como internacionales que tiene.

“Netanyahu está siendo investigado en Israel por corrupción, está siendo investigado por querer modificar la estructura del Poder Judicial, está siendo investigado por negligencia que permitió los atentados de Hamás del 7 de octubre, la mayoría que lo sostiene en el Parlamento es cada vez más débil, incluso la sociedad israelí está muy descontenta con su accionar porque fracasó para rescatar a los rehenes”, remarcó.

¿Qué pasará en el Medio Oriente?

¿Qué pasará en el Medio Oriente si una de las consecuencias de esta guerra es la caída del régimen de los ayatolas en Irán?

Novoa dijo que el problema en el Medio Oriente es que cuando cae un régimen, el que viene no es para instalar una democracia de estilo occidental o mejorar las condiciones de vida del país, sino todo lo contrario.

“Se siembra el caos porque se generan guerra de guerrillas, disputas por el poder entre clanes. Lo hemos visto en Irak, Siria y Líbano. Si se van los ayatolas de Irán, Estados Unidos e Israel buscaran que se instale un gobierno afín a ellos, con la consiguiente oposición de los grupos islamistas que los combatirán a toda costa”, enfatizó.

Cárdenas sostuvo que por ahora el régimen de los ayatolas va a mantenerse en el poder. Explicó también que sigue con sus proxys que forman el llamado Eje de la Resistencia, aunque han sido duramente golpeados por Israel.

“Hamas está debilitado pero sigue existiendo. Hezbolá está debilitado pero sigue existiendo. Los hutíes de Yemen continúan lanzando misiles a Israel. Y ahora, por primera vez desde la guerra del Yom Kipur de 1973, las ciudades de Israel como Haifa, Tel Aviv, Jerusalén han sido atacadas. Se demostró que la Cúpula de Hierro no es invulnerable. Hace décadas la población israelí no vivía ataques de esa magnitud”, indicó Cárdenas.

“Puede haber una implosión en el régimen de los ayatolas, es algo que no descarto. Pero también puede caer Netanyahu debido a sus problemas políticos y judiciales”, dijo Cárdenas.

El programa nuclear de Irán

Una imagen proporcionada por la oficina presidencial de Irán el 10 de abril de 2021 muestra la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz. (AFP). / -

Según los datos más recientes del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), al 17 de mayo del 2025 Irán contaba con 408,6 kilos de uranio enriquecido al 60 %. Una vez terminada la guerra, ¿deberá entregar ese material y sus centrifugadoras al OIEA?

Tras los bombardeos de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán, Trump ha repetido que ese país nunca tendrá la bomba atómica. Lo mismo sostiene Israel.

Novoa manifestó que hay que tomar con pinzas lo que asevera el presidente de Estados Unidos.

“Lo que dice Trump siempre nos deja en la incertidumbre y la nebulosa. El lunes dijo que en unas horas acababa la guerra y eso no fue así, tanto que se enojó con Israel porque siguió atacando y con Irán ha tenido un discurso medianamente comprensivo”, anotó.

“Irán podría aprovechar el cese el fuego para ganar tiempo con miras a culminar la idea de contar con una bomba nuclear. Es algo que se discutirá al interior de la opinión pública de ese país”, sostuvo Novoa.

Cárdenas indicó que el tema de fondo en esta guerra es que Irán ahora tiene todos los incentivos para desarrollar un arma nuclear, porque es prácticamente lo único que le garantizará que no sea atacado. “Tiene de ejemplo el caso de Saddam Hussein en Irak (que fue derrocado), y ve el caso de Corea del Norte, que tiene el arma nuclear y nadie lo ataca”.

“Pero se mantiene la línea roja e Israel no va a permitir que Irán tenga un arma nuclear”, remarcó Cárdenas.

¿Habrá nueva negociación nuclear con Irán?

Cárdenas recordó que durante el gobierno de Barack Obama (2009-2017) Irán acordó limitar su programa nuclear a cambio del alivio de sanciones internacionales. Pero posteriormente Trump rompió ese acuerdo.

“Eso quitó todos los incentivos a Irán para que cumpla con lo acordado”, manifestó Cárdenas.

“Recordemos que Irán, a diferencia de Israel, es signatario del acuerdo de no proliferación de armas nucleares. Eso lo obliga a que los inspectores vayan y hagan su trabajo. Pero en el caso de Israel eso no sucede. Israel no ha firmado ese acuerdo. Y es importante recordar que desde 1981 el Consejo de Seguridad le ha pedido que transparente su programa nuclear. Pero han pasado más de 40 años y ha desatacado de una manera reiterada”, dijo Cárdenas.

Agregó que para volver al proceso de negociación se tendría que retomar el acuerdo con Obama para levantar las sanciones a Irán a cambio de mayor inspección. “Pero como ese acuerdo fue roto por Trump, retomarlo sería reconocer que se equivocó, por lo que es muy difícil de que suceda”.

