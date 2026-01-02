Aviones de combate de Israel generan explosiones en un ataque militar en la aldea de Kafr Kila, en el sur del Líbano. Foto: EFE/EPA/STR/ Archivo
Aviones de combate de Israel generan explosiones en un ataque militar en la aldea de Kafr Kila, en el sur del Líbano. Foto: EFE/EPA/STR/ Archivo
Israel vuelve a bombardear el sur del Líbano asegurando haber atacado objetivos de Hezbolá
Israel vuelve a bombardear el sur del Líbano asegurando haber atacado objetivos de Hezbolá

Israel vuelve a bombardear el sur del Líbano asegurando haber atacado objetivos de Hezbolá

El bombardeó este viernes diferentes puntos del , una zona que suele atacar diariamente pese a que hay declarado un alto el fuego entre ambos países, asegurando haber “atacado infraestructura terrorista” de la milicia chií .

“Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, por sus siglas en inglés) atacaron instalaciones de infraestructura terrorista de Hezbolá en varias zonas del sur del Líbano”, recoge el comunicado castrense.

Además, Israel sostiene que atacaron “un complejo de entrenamiento” utilizado por la fuerza de élite Radwan del grupo Hezbolá “para realizar ejercicios y entrenar a sus terroristas, con el fin de planificar y ejecutar ataques terroristas contra tropas y civiles israelíes”.

“El entrenamiento de los terroristas en el complejo incluyó ejercicios de tiro y otros ejercicios con armas. Además, el Ejército atacó estructuras militares que recientemente se utilizaban para almacenar armas para las actividades terroristas de Hizbulá”, agrega la nota.

Israel dice que estos por parte del grupo libanés “constituyen una violación del acuerdo de alto fuego y representan una amenaza” para su Estado.

En noviembre de 2024, Israel y Líbano firmaron un alto el fuego que más de dos años después sigue en vigor, si bien las tropas israelíes todavía mantienen posiciones en el sur del país árabe y los bombardeos son prácticamente diarios.

Ataque en la frontera de Israel y Líbano por parte de Hezbolá, el 24 de septiembre. Foto: EFE/Atef Safadi/ARCHIVO
Ataque en la frontera de Israel y Líbano por parte de Hezbolá, el 24 de septiembre. Foto: EFE/Atef Safadi/ARCHIVO

El grupo Hezbolá, por su parte, dejó de bombardear el norte de Israel, zona a la que lanzaba misiles y drones, poco después de la entrada en vigor del alto el fuego.

Sin embargo, en estos últimos meses el Gobierno de ha intensificado sus ataques en el sur del país, alegando que Hezbolá está intentando rearmarse.

Esta situación vuelve a poner en la cuerda floja la estabilidad de la región, que Israel aspira a controlar con el apoyo de su máximo aliado, Estados Unidos.

A las puertas de 2026, el desánimo impera entre los palestinos de la Franja de Gaza, "sumidos en una profunda devastación y dolor" tras más de dos años sufriendo la brutal ofensiva de Israel que el alto el fuego -en vigor desde mediados de octubre- todavía no ha logrado detener totalmente. (EFE)

