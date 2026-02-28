Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, observa durante una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 18 de noviembre de 2025. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
El príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, observa durante una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 18 de noviembre de 2025. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lanzar una operación contra Irán, que se ha saldado este sábado con la vida de su líder supremo, Alí Jamenei, se produjo después de semanas de presión por parte de Israel y Arabia Saudita, según explicó este sábado The Washinton Post.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.