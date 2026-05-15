Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Soldados israelíes se congregan en una zona del norte de Israel antes de cruzar la frontera entre Israel y Líbano, el 17 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI
Soldados israelíes se congregan en una zona del norte de Israel antes de cruzar la frontera entre Israel y Líbano, el 17 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI
/ ATEF SAFADI
Por Agencia AFP

Líbano e Israel extenderán su alto al fuego, que expiraba el domingo, por otros 45 días, anunció el viernes el Departamento de Estado de Estados Unidos, durante el segundo día de conversaciones entre ambos países de Oriente Medio en Washington.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.