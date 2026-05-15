Líbano e Israel extenderán su alto al fuego, que expiraba el domingo, por otros 45 días, anunció el viernes el Departamento de Estado de Estados Unidos, durante el segundo día de conversaciones entre ambos países de Oriente Medio en Washington.

A pesar del alto al fuego que entró en vigor el 17 de abril, el ejército israelí continuó atacando objetivos de Hezbolá en Líbano, causando la muerte de al menos 400 personas, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales.

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“El cese de hostilidades del 16 de abril se ampliará por 45 días para permitir nuevos avances”, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Dijo que el Departamento de Estado auspiciará negociaciones los días 2 y 3 de junio con el objetivo de alcanzar un acuerdo político permanente, y que el Pentágono reunirá a delegaciones de las fuerzas armadas de ambos países el 29 de mayo.

Soldados del ejército libanés custodian un puesto de control en Beirut, Líbano, el 14 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH

“Esperamos que estas conversaciones impulsen una paz duradera entre los dos países, el pleno reconocimiento de la soberanía e integridad territorial de cada uno y el establecimiento de una seguridad real a lo largo de su frontera compartida”, afirmó Pigott.

Israel afirma que seguirá atacando a Hezbolá, el grupo chií que en solidaridad con Irán desencadenó el conflicto transfronterizo y que no participa en las conversaciones en Washington.