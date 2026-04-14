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El embajador de Israel en EE.UU., Yechiel Leiter, llega a las negociaciones de paz con Líbano, este 14 de abril de 2026, en el Departamento de Estado en Washington. EFE/Luke Johnson
El embajador de Israel en EE.UU., Yechiel Leiter, llega a las negociaciones de paz con Líbano, este 14 de abril de 2026, en el Departamento de Estado en Washington. EFE/Luke Johnson
Por Agencia EFE

Los Gobiernos de Israel y del Líbano acordaron volver a reunirse en una fecha y lugar aún por determinar, tras las conversaciones de paz celebradas este martes en Washington, informó Estados Unidos, que actúa como mediador.

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