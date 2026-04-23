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Varias personas circulan en ciclomotor junto a los escombros de un edificio destruido tras regresar a la ciudad de Nabatieh, en el sur del Líbano, el 20 de abril de 2026. (MAHMOUD ZAYYAT / AFP)
Varias personas circulan en ciclomotor junto a los escombros de un edificio destruido tras regresar a la ciudad de Nabatieh, en el sur del Líbano, el 20 de abril de 2026. (MAHMOUD ZAYYAT / AFP)
/ MAHMOUD ZAYYAT
Por Agencia EFE

Israel y el Líbano acordaron extender tres semanas más el alto el fuego, anunció este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una reunión con representantes de ambos países en la Casa Blanca.

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