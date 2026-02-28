Resumen

Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado. Irán anunció este sábado el cierre de su espacio aéreo después de que se escucharan varias explosiones en diversos puntos de Teherán y de que Israel informara de que ha lanzado un ataque preventivo contra el país persa. EFE/ Isna
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró este sábado que Israel y Estados Unidos habían atacado a Irán para “eliminar la amenaza existencial” que representa la república islámica.

