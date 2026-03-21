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El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, junto a altos cargos militares en una evaluación de situación. Foto: EFE/ Ministerio de Defensa de Israel
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, junto a altos cargos militares en una evaluación de situación. Foto: EFE/ Ministerio de Defensa de Israel
Por Agencia EFE

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó este sábado que su país, junto a Estados Unidos, se dispone a incrementar la intensidad de sus ataques contra la República Islámica de Irán la semana entrante, según un comunicado difundido por su ministerio.

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