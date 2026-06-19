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Una fotografía muestra las consecuencias de los ataques aéreos israelíes en la zona de Burj al-Chamali, cerca de la ciudad sureña de Tiro, el 2 de junio de 2026. Foto: Kawnat HAJU / AFP / referencial
Una fotografía muestra las consecuencias de los ataques aéreos israelíes en la zona de Burj al-Chamali, cerca de la ciudad sureña de Tiro, el 2 de junio de 2026. Foto: Kawnat HAJU / AFP / referencial
/ KAWNAT HAJU
Por Agencia AFP

Israel y Hezbolá pactaron el viernes un alto al fuego, según un funcionario estadounidense, después de que los combates entre el ejército israelí y el grupo libanés amenazaran el reciente acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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