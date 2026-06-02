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Una fotografía muestra los daños en el estacionamiento de un hospital cerca del lugar donde un ataque aéreo israelí impactó un edificio el día anterior en la ciudad portuaria sureña de Tiro, el 2 de junio de 2026. Foto: AFP
Una fotografía muestra los daños en el estacionamiento de un hospital cerca del lugar donde un ataque aéreo israelí impactó un edificio el día anterior en la ciudad portuaria sureña de Tiro, el 2 de junio de 2026. Foto: AFP
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Por Agencia AFP

Israel llevó a cabo ataques nocturnos en el sur de Líbano que dejaron al menos seis muertos y Hezbolá lanzó proyectiles contra su vecino este martes, pese al anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de un compromiso para moderar las hostilidades.

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