Soldados del ejército libanés entran en Zawtar al-Gharbiya, Líbano, el 21 de julio de 2026. (EFE/EPA/ALI-HASHISHO)
Soldados del ejército libanés entran en Zawtar al-Gharbiya, Líbano, el 21 de julio de 2026. (EFE/EPA/ALI-HASHISHO)
Por Agencia EFE

Israel y Líbano celebrarán del 4 al 6 de agosto en Roma una nueva ronda de conversaciones lideradas por Estados Unidos, con el objetivo de avanzar en la implementación del marco de seguridad firmado en junio y desarrollar los mecanismos previstos para consolidar la retirada israelí, el despliegue del Ejército libanés y la estabilidad en la frontera entre ambos países.

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