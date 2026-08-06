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Resumen

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Las conversaciones entre Israel y Líbano se vieron frustradas por ataques recientes pero fueron retomadas este jueves 6 de agosto. (Foto: EFE)
Las conversaciones entre Israel y Líbano se vieron frustradas por ataques recientes pero fueron retomadas este jueves 6 de agosto. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Israel y el Líbano concluyeron este jueves en Roma su séptima ronda de negociaciones de paz “mucho más cerca” del acuerdo definitivo para consolidar la retirada de las tropas israelíes, declararon los mediadores estadounidenses a pesar de los últimos ataques israelíes.

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