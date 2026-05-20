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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llega a una reunión con legisladores en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, el 9 de julio de 2025. (Foto de Alex WROBLEWSKI / AFP)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llega a una reunión con legisladores en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, el 9 de julio de 2025. (Foto de Alex WROBLEWSKI / AFP)
/ ALEX WROBLEWSKI
Por Agencia EFE

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, condenó este miércoles la manera en que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, trata en un vídeo a los activistas detenidos de la Flotilla Global Sumud, afirmando que “no se ajusta a los valores y normas de Israel”.

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