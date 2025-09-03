El ministro israelí de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, pronuncia un discurso durante una reunión de activistas de derecha cerca de la frontera con Gaza, el 21 de octubre de 2024. (Foto de Menahem KAHANA / AFP)

/ MENAHEM KAHANA
Agencia EFE
Agencia EFE

Israel desmantela una célula que planeaba asesinar al ministro extremista Ben Gvir




Las autoridades israelíes desmantelaron en las últimas semanas una presunta célula del grupo islamista Hamás que planeaba asesinar al ministro ultraderechista de Seguridad Nacional, , recogen este miércoles varios medios israelíes.

La célula estaba compuesta de milicianos de Cisjordania ocupada dirigidos por los líderes de Hamás en Turquía.

Francisco Sanz
Según la versión de las autoridades, recogida por periódicos como Haaretz o The Times of Israel, los milicianos planeaban utilizar drones con explosivos para asesinar a Ben Gvir.

Los drones fueron requisados tras el arresto de los sospechosos, que tenían su base en la localidad palestina de Hebrón, en el sur de Cisjordania ocupada.

El propio Ben Gvir, uno de los máximos exponentes de la ultraderecha israelí (que defiende la anexión de Cisjordania ocupada y la expulsión de los palestinos) dio las gracias en sus redes sociales a la agencia interior de inteligencia israelí, el Shin Bet, por frustrar los planes de los milicianos.

Los terroristas capturados podrán ahora conocer de cerca las condiciones de los terroristas en nuestras cárceles”, dijo el ministro, responsable del servicio de prisiones israelí, donde ONG han documentado abusos y torturas contra los detenidos palestinos.

Itamar Ben Gvir, colono que reside en Cisjordania y líder del partido supremacista Poder Judío, ha sido condenado ocho veces por delitos que incluyen racismo, vandalismo y apoyo a una organización terrorista. De formación abogado, se labró un nombre defendiendo a judíos extremistas acusados ​​de ataques violentos contra palestinos.

Ben Gvir ha abogado en numerosas ocasiones por matar de hambre a los gazatíes, insistiendo en que mientras haya rehenes israelíes no debe entrar agua ni alimento en Gaza. Además, ha repetido que la actual guerra es una “oportunidad histórica” para volver a ocupar la Franja, en referencia a las colonias israelíes que existieron allí hasta que Israel las desmanteló en 2005.

