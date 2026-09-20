icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Itamar Ben Gvir, ministro israelí de Seguridad Nacional, en una imagen de archivo. Foto: EFE/ Magda Gibelli
Itamar Ben Gvir, ministro israelí de Seguridad Nacional, en una imagen de archivo. Foto: EFE/ Magda Gibelli
Por Agencia EFE

El ministro israelí de Seguridad Nacional, el supremacista y exconvicto Itamar Ben Gvir, exigió que el palestino que mató este domingo a un colono en Cisjordania sea “ejecutado” y condenado a la pena de muerte, según la ley propuesta por su partido y aprobada el pasado marzo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.