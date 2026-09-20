El ministro israelí de Seguridad Nacional, el supremacista y exconvicto Itamar Ben Gvir, exigió que el palestino que mató este domingo a un colono en Cisjordania sea “ejecutado” y condenado a la pena de muerte, según la ley propuesta por su partido y aprobada el pasado marzo.

“Este es el primer caso que cumple los criterios de la ley de pena de muerte para terroristas que hemos aprobado. El terrorista está vivo, por lo que se trata de una pena obligatoria”, dijo Ben Gvir en X, junto a una foto del presunto agresor tumbado en un hospital en Ramala, donde fue detenido tras el ataque.

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“¡Exigimos que se aplique la ley de pena de muerte para terroristas que ha aprobado Poder Judío (su formación) y que se ejecute la pena de muerte contra el maldito terrorista responsable del atentado!”, añadió.

La Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI) y otras organizaciones de derechos humanos presentaron una petición ante el Supremo israelí exigiendo la derogación de la ley, al considerarla inconstitucional y discriminatoria.

Dicha ley establece que los condenados por actos letales de terrorismo y juzgados por un tribunal militar (lo que excluye a los israelíes, afectando así solo a la población palestina) serán por defecto sentenciados a muerte, a menos que el tribunal determine circunstancias especiales a favor de la cadena perpetua.

Un atacante palestino disparó este domingo contra un grupo de israelíes cerca del asentamiento de Nova Tzuf, en el centro de Cisjordania ocupada, dejando al menos un herido en estado grave pocas horas antes del comienzo de la festividad judía de Yom Kipur, informó el Ejército israelí. Foto: EFE/ Servicio De Emergencias Israelí Magen David Adom

Este domingo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció un despliegue militar y arrestos en Cisjordania, después de que un palestino -se cree que desde un vehículo- disparase contra un grupo de israelíes próximos a una poza de agua cercana al asentamiento ilegal de Nova Tzuf, en el centro de Cisjordania ocupada, informó la Policía y paramédicos.

El israelí herido fue trasladado inicialmente en estado crítico al hospital, donde falleció poco después. Ha sido identificado como Netanel Shukrun, residente del asentamiento de Alei Zahav y padre de seis hijos, según el Consejo Regional de Samaria citado por el periódico Times of Israel.

Tras darse a la fuga, el presunto agresor -herido- fue arrestado horas después en un hospital de la gobernación de Ramala, donde había acudido para recibir ayuda médica, informó el Ejército.