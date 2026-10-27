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Resumen

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El líder del partido de extrema derecha Otzma Yehudit, Itamar Ben Gvir, acompañado por su esposa Ayala, emite su voto en un colegio electoral del asentamiento de Kiryat Arba, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 27 de octubre de 2026. (Foto de Ilia YEFIMOVICH / AFP).
El líder del partido de extrema derecha Otzma Yehudit, Itamar Ben Gvir, acompañado por su esposa Ayala, emite su voto en un colegio electoral del asentamiento de Kiryat Arba, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 27 de octubre de 2026. (Foto de Ilia YEFIMOVICH / AFP).
/ ILIA YEFIMOVICH
Por Agencia EFE

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