El ministro de Seguridad Nacional israelí, el derechista extremo Itamar Ben Gvir, emitió su voto en las elecciones de este martes desde el asentamiento de Kiryat Arba, en la localidad palestina de Hebrón, en Cisjordania, y llamó a los votantes a movilizarse en favor del continuismo gubernamental.

“¡Salgan y voten!”, instó Ben Gvir en declaraciones tras emitir su sufragio, informó su partido, Otzma Yehudit (Poder Judío).

“Este es un día muy importante y, con la ayuda de Dios, podemos lograrlo. Podemos ganar”, dijo el ultranacionalista, quien apeló al extremismo al asegurar que si la oposición, favorita en las encuestas, gana, formará “un gobierno Mansur Abás”, en referencia al político de origen palestino que hizo historia como primer ministro de esta ascendencia en entrar a un Gobierno de coalición.

Colono y exconvicto, Ben Gvir dijo saber “cuál es la misión” que hay que llevar a cabo y pidió a los votantes movilizarse para darles la victoria.

“Está en nuestra mano formar gobierno. (Benjamín) Netanyahu como primer ministro y seremos el ancla de derecha de ese Gobierno. Podemos triunfar (...). ¡Una Seguridad Nacional fuerte significa un Estado de Israel fuerte!”, añadió el ministro.

Ben Gvir votó junto a su esposa, Ayala, desde el asentamiento israelí de Kiryat Arba, en Hebrón, donde son ya 4.969 las personas de 780 familias las que han sido expulsadas de sus casas por los militares israelíes, según las cifras más recientes del ayuntamiento local, en el marco de una ofensiva sobre la localidad palestina que arrancó pocos días antes de las elecciones.

Netanyahu anunció una operación militar de gran escala en Cisjordania ocupada, con desplazamientos forzosos de residentes de barrios palestinos, redadas casa por casa y destrucción de viviendas y edificios, a raíz de la muerte el pasado viernes de dos militares israelíes a manos de atacantes palestinos cerca de un punto de control.

Netanyahu, cuyo Likud se encuentra segundo en las encuestas de intención de voto, por detrás del partido opositor Yashar! de Gadi Eisenkot, aseguró que el Ejército se está preparando para una operación “a una escala no vista desde la Guerra de los Seis Días” de 1967, tras la cual Israel ocupó militarmente Cisjordania, Jerusalén Este, el Golán sirio y el Sinaí egipcio.