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Resumen

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Itamar Ben-Gvir (izquierda) y Bezalel Smotrich (derecha) en 2022. (Photo by GIL COHEN-MAGEN / AFP)
Itamar Ben-Gvir (izquierda) y Bezalel Smotrich (derecha) en 2022. (Photo by GIL COHEN-MAGEN / AFP)
/ GIL COHEN-MAGEN
Por Agencia EFE

El ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista y ex convicto Itamar Ben Gvir, celebró este lunes la decisión anunciada ayer por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de rechazar el plan de 15 puntos auspiciado por Donald Turmp para avanzar hacia la segunda fase de alto el fuego en Gaza.

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