El ministro de Seguridad nacional israelí, el colono Itamar Ben Gvir, acompañado de políticos ultranacionalistas como Moshe Feiglin, entraron este lunes en la Explanada de las Mezquitas, el tercer lugar más sagrado para el islam, para “rezar” por una victoria electoral; en un gesto que palestinos y países árabes vecinos consideran una provocación.

“Nos reunimos para orar juntos por el éxito del pueblo de Israel en las elecciones y por la victoria del bando nacional y de la mayoría judía, conscientes de que el Monte del Templo es el corazón y la base, el lugar desde donde el pueblo de Israel proclama su mensaje al mundo”, dijo Feiglin en su cuenta de X, usando el término en hebreo (Monte del Templo) para la Explanada de las Mezquitas.

Ben Gvir había publicado, poco antes, en sus redes una imagen de él mismo orando en el Muro de las Lamentaciones -anexo a la Mezquita de Al Aqsa- junto al texto: “Rezando por el éxito de la derecha y del pueblo de Israel.

En un mensaje, la Gobernación de Jerusalén, entidad administrada por la Autoridad Palestina, condenó la visita de los radicales a este templo situado en la Ciudad Vieja de Jerusalén Este, bajo ocupación militar israelí, al igual que Cisjordania, desde 1967.

“Esta acción forma parte de una escalada de incursiones contra la mezquita de Al Aqsa y de intentos por imponer una nueva realidad en el lugar; medidas que constituyen una violación del statu quo histórico y jurídico establecido”, expresó la Gobernación.

Según el ‘statu quo’, la Explanada de las Mezquitas está reservada exclusivamente para el culto de los musulmanes, mientras que los judíos solo pueden entrar como visitantes, ya que las leyes judías prohíben -salvo a algunos rabinos- orar en el que considerado también el lugar más sagrado para ellos: donde según la tradición se erigió el Primer y el Segundo Templo.

Itamar Ben Gvir, ministro israelí de Seguridad Nacional, en una imagen de archivo. Foto: EFE/ Magda Gibelli

Sin embargo, esta consigna es vulnerada repetidamente por parte de colonos israelíes, que reclaman el templo como suyo e incluso entran acompañados por la policía israelí para rezar y realizar cantos talmúdicos.

Hamás también emitió hoy un comunicado sobre la visita de Ben Gvir a Al Aqsa, asegurando que “constituye una descarada maniobra electoral”.

“El hecho de que estas incursiones coincidan con la proximidad de las elecciones a la Knéset pone de manifiesto el peligro al que está expuesta la Mezquita de Al Aqsa, ya que el enemigo pretende convertirla en un escenario de oportunismo político y competencia electoral”, continúa la nota del grupo islamista palestino.

Israel celebra este martes sus 26ª elecciones parlamentarias, donde las últimas encuestas predicen que ni la coalición de Gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, ni el bloque opositor de centro-derecha conseguirían los 61 escaños necesarios para formar gobierno.

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