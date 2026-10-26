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Resumen

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El ministro israelí de Seguridad Nacional, el supremacista y colono Itamar Ben Gvir. Foto: EFE/EPA/Ohad Zwigenberg/Archivo
El ministro israelí de Seguridad Nacional, el supremacista y colono Itamar Ben Gvir. Foto: EFE/EPA/Ohad Zwigenberg/Archivo
Por Agencia EFE

El ministro de Seguridad nacional israelí, el colono Itamar Ben Gvir, acompañado de políticos ultranacionalistas como Moshe Feiglin, entraron este lunes en la Explanada de las Mezquitas, el tercer lugar más sagrado para el islam, para “rezar” por una victoria electoral; en un gesto que palestinos y países árabes vecinos consideran una provocación.

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