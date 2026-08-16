Jared Kushner, yerno y asesor del presidente estadounidense, Donald Trump, llegó este domingo en una visita no anunciada a Egipto y se reunió con el presidente de ese país, Abdelfatah al Sisi, en una jornada en la que se intensificaron los contactos con Hamás para la aplicación del plan de 15 puntos de Trump, una hoja de ruta que Israel rechazó.

Kushner se reunió en la ciudad mediterránea de Al Alamein con Al Sisi en presencia del ministro egipcio de Exteriores, Badr Abdelaty, y del jefe de la Dirección General de Inteligencia, Hasan Rashad, quien horas antes había recibido a una delegación del movimiento palestino Hamás encabezada por su líder, Jalil al Haya, informó el portavoz de la Presidencia egipcia, Mohamed al Shenawy, en un comunicado.

La reunión se centró en la situación en Gaza y en los esfuerzos para avanzar en la aplicación del acuerdo de alto el fuego alcanzado durante la Cumbre de Paz de Sharm el Sheij, celebrada en octubre de 2025.

Durante el encuentro, Al Sisi subrayó la necesidad de que todas las partes cumplan sus obligaciones en virtud de la tregua, de acuerdo con la nota, en la que no se hizo referencia a la negativa de Israel al plan de Trump.

Esta reunión se produjo después de que Al Haya se reuniera con Rashad para abordar “las formas de completar la implementación de las resoluciones” de la cumbre de Sharm el Sheij, así como el plan de 15 puntos presentado por Trump para poner fin a la guerra en Gaza e iniciar la reconstrucción del enclave palestino.

De acuerdo con fuentes no identificadas citadas por la cadena saudí Al Arabiya, Kushner se reunirá también con Al Haya, así como con el representante de la Junta de Paz que supervisa el alto el fuego, Nickolay Mladenov, y representantes de los países mediadores, en un encuentro centrado en “avanzar en la implementación del plan de Trump más que renegociar sus términos”.

La delegación de Hamás reafirmó durante su reunión con Rashad su compromiso con el plan estadounidense, que contempla entre sus principales puntos la retirada israelí de la Franja de Gaza, el desarme del movimiento islamista y de otros grupos armados y la transferencia del control civil del enclave a un comité de gobernanza nacional.

Hombres armados de hamás escoltan autobuses que transportan a prisioneros palestinos liberados de cárceles israelíes el 13 de octubre del 2025. (AP / Jehad Alshrafi).

La posición de Hamás mantiene como una de sus principales exigencias la retirada de las tropas israelíes de Gaza antes de proceder al desarme y reclama el fin de los ataques israelíes, después de que, según su líder, más de 1.200 personas hayan muerto en el enclave desde el alto el fuego de octubre de 2025.

Israel, por su parte, insiste en mantener a su Ejército en Gaza hasta conseguir el desarme total de Hamás, una de las principales diferencias que dificultan la aplicación de la hoja de ruta estadounidense y la consolidación del alto el fuego.

Los contactos de este domingo se producen después de que Qatar, uno de los principales mediadores, lamentara la semana pasada que Israel siga “dilatando” la aplicación de la tregua y reclamara a la comunidad internacional que ejerza presión para que se cumpla el acuerdo.

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