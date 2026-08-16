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Resumen

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Jared Kushner, yerno y asesor del presidente estadounidense, Donald Trump. Foto: EFE/EPA/Ludovic Marin/Archivo
Jared Kushner, yerno y asesor del presidente estadounidense, Donald Trump. Foto: EFE/EPA/Ludovic Marin/Archivo
Por Agencia EFE

Jared Kushner, yerno y asesor del presidente estadounidense, Donald Trump, llegó este domingo en una visita no anunciada a Egipto y se reunió con el presidente de ese país, Abdelfatah al Sisi, en una jornada en la que se intensificaron los contactos con Hamás para la aplicación del plan de 15 puntos de Trump, una hoja de ruta que Israel rechazó.

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