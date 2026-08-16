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Resumen

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El empresario estadounidense y exasesor presidencial de la administración Trump, Jared Kushner, habla en la Knesset, el parlamento de Israel, en Jerusalén. (Foto de Ahmad GHARABLI / AFP)
El empresario estadounidense y exasesor presidencial de la administración Trump, Jared Kushner, habla en la Knesset, el parlamento de Israel, en Jerusalén. (Foto de Ahmad GHARABLI / AFP)
/ AHMAD GHARABLI
Por Agencia EFE

Jared Kushner, yerno y asesor del presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió este domingo en Egipto con una delegación de Hamás, mediadores egipcios y el coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, Nickolay Mladenov, para acelerar la aplicación de la segunda fase del plan de paz estadounidense para Gaza.

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