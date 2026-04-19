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El presidente de Argentina, Javier Milei, durante una visita al Muro de las Lamentaciones, en Jerusalén, Israel, el 19 de abril de 2026. (Presidencia de Argentina / EFE)
El presidente de Argentina, Javier Milei, durante una visita al Muro de las Lamentaciones, en Jerusalén, Israel, el 19 de abril de 2026. (Presidencia de Argentina / EFE)
Por Agencia EFE

El presidente de Argentina, Javier Milei, aterrizó este domingo en Tel Aviv, dando inicio a su tercer viaje oficial a Israel desde su investidura, el cual comenzó con una visita al Muro de las Lamentaciones, lugar sagrado para el judaísmo, en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

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