JD Vance ve “estúpida” la votación de Parlamento israelí: Cisjordania no va a ser anexionada por Israel

El vicepresidente estadounidense, J. D. Vance (izq.), y el presidente israelí, Isaac Herzog, hablan con periodistas durante una reunión en la residencia presidencial en Jerusalén, el 22 de octubre de 2025. (Jerusalén) EFE/EPA/Leo Correa / POOL
Agencia EFE

El , aseguró hoy que la propuesta de ley aprobada ayer en votación preliminar por el Parlamento israelí (la Knéset) sobre anexionar el territorio palestino ocupado de Cisjordania es “una maniobra política estúpida” y afirmó tajante: “Cisjordania no va a ser anexionada por Israel”.

“Es una maniobra política, es una maniobra política estúpida, y personalmente me siento insultado. Cisjordania no va a ser anexionada por Israel, la política de la Administración Trump es que Cisjordania no va a ser anexionada por Israel, esa va a seguir siendo nuestra política”, dijo hoy Vance a los periodistas antes de subirse al avión en el aeropuerto Ben Gurión, a las afueras de Tel Aviv.

MIRA: El Ejército de Israel recibe los cuerpos de otros dos rehenes más desde Gaza

El vicepresidente, que aterrizó el martes en Israel para supervisar el plan del alto el fuego en Gaza, aseguró además que se siente ofendido por la decisión de la Knéset: “si quieren hacer votos simbólicos, pueden hacerlo, pero nosotros definitivamente no estamos felices con ello”.

El Parlamento israelí aprobó ayer en una lectura preliminar con 25 votos a favor y 24 en contra, una propuesta para anexionar la Cisjordania ocupada, en el primer paso que precede a otras tres votaciones que serán necesarias en la Knéset para convertir este proyecto en ley.

La propuesta, que ha sido rechazada por España, Catar, Turquía y otros países, dice: “ y Samaria, para establecer el estatus de estas áreas como parte inseparable del Estado soberano de Israel”.

Palestina no cuenta con continuidad territorial, y mientras en Gaza gobernaba la rama política de Hamás, en Cisjordania permanece la Autoridad Nacional Palestina (ANP), encabezada por Mahmud Abás.

Si bien en la mayor parte de esta zona (la denominada Área C que equivale al 60 % del territorio) Israel posee tanto control militar como civil desde los Acuerdos de Oslo.

Vicepresidente de Estados Unidos JD Vance aterriza en Israel para supervisar el acuerdo de alto el fuego en Gaza


Además, existen cientos de puestos de control militares israelíes a lo largo de toda Cisjordania, y un sistema de permisos que no permite el libre movimiento de los palestinos entre ciudades, prohibiendo a muchos la entrada a Jerusalén (entre otras urbes).

El municipio de la ciudad de Gaza, con el apoyo del Estado de Qatar, comenzó este martes 14 de octubre las obras para retirar los escombros y abrir las calles de la urbe tras la destrucción causada por los bombardeos y las operaciones militares de las fuerzas israelíes en los pasados dos años. (EFE)

