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Jean-Luc Mélenchon, candidato de La France Insoumise (LFI) en las elecciones presidenciales francesas de 2027, pronuncia un discurso durante una ceremonia, en Gentioux-Pigerolles, Francia, el 11 de noviembre de 2026. (Pascal LACHENAUD / AFP)
Jean-Luc Mélenchon, candidato de La France Insoumise (LFI) en las elecciones presidenciales francesas de 2027, pronuncia un discurso durante una ceremonia, en Gentioux-Pigerolles, Francia, el 11 de noviembre de 2026. (Pascal LACHENAUD / AFP)
/ PASCAL LACHENAUD
Por Agencia AFP

Israel anunció el jueves que prohibió la entrada a su territorio al líder de La Francia Insumisa (LFI), partido de izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, al atribuir a su formación una “posición extremadamente hostil hacia Israel”.

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