El líder del grupo chií libanés Hezbolá, Naim Qassem, denunció este miércoles los intentos de crear un “Gran Israel” que incluya el territorio del Líbano, y consideró que su movimiento solo tiene la opción de enfrentarse a estos planes o bien entregar su tierra al enemigo.

“Ya no es un secreto que existe un peligroso proyecto israelí-estadounidense, el Gran Israel, que se basa en la ocupación y expansión desde el (río) Éufrates hasta el Nilo, incluyendo el Líbano”, denunció el secretario general de Hezbolá en un comunicado.

“Ha quedado patente que tenemos dos opciones: o rendirnos y renunciar a nuestra tierra, dignidad, soberanía y al futuro de próximas generaciones, o la inevitable confrontación y resistencia contra la ocupación para impedir que alcance sus objetivos”, agregó Qassem.

Sus declaraciones se producen tras el lanzamiento de una nueva operación terrestre israelí en el sur del Líbano, donde Hezbolá trata de contener su avance entre crecientes indicios de que Israel estaría buscando ocupar a largo plazo la franja fronteriza del país vecino.

En este contexto, Qassem defendió que enfrentarse al Ejército israelí es una responsabilidad nacional “de todos”, incluyendo al Gobierno libanés, el Ejército, y las diferentes comunidades religiosas y partidos del Líbano.

“La unidad nacional disuadirá al enemigo de ocupar nuestro país”, argumentó en su nota, al considerar que el resto de temas pendientes pueden ser abordados más tarde.

Sheikh Naim Qassem, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH

Para Qassem, optar por la unidad nacional pasa por revertir las medidas adoptadas por el Gobierno al comienzo del conflicto, cuando ilegalizó las actividades armadas de Hezbolá como castigo por su ataque unilateral contra Israel y el consecuente auge de las actuales ofensivas israelíes.

El presidente libanés, Joseph Aoun, ha tratado de promover en paralelo una iniciativa para acabar con la guerra que incluye una propuesta de negociaciones con Israel, una opción que el líder del grupo calificó de “inaceptable” dada la continuación de la ocupación y de los ataques.

Por la misma razón, reiteró también su rechazo a la iniciativa estatal para desarmar a su formación, de forma que solo haya armamento en manos de las fuerzas de seguridad oficiales, debilitadas y con pocos recursos.

“Cuando se propone un monopolio de las armas (por parte del Estado) para apaciguar a Israel mientras la ocupación y la agresión continúan, se da un paso hacia la desaparición del Líbano y la realización del sueño del Gran Israel”, alertó.

Este es el segundo mensaje escrito emitido por el secretario general de Hezbolá, que hasta hace poco solía pronunciar discursos grabados desde ubicaciones desconocidas y quien podría convertirse en un objetivo de la actual campaña de bombardeos de Israel.

Durante la anterior guerra de 2024, Israel mató a su predecesor, Hasán Nasrala, a las afueras de Beirut.

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