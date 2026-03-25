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Fotografía de archivo que muestra al líder del grupo chií libanés Hezbolá, Naim Qassem, quien denunció este miércoles los intentos de crear un "Gran Israel" que incluya el territorio del Líbano, y consideró que su movimiento solo tiene la opción de enfrentarse a estos planes o bien entregar su tierra al enemigo. Foto: EFE/ Wael Hamzeh
Fotografía de archivo que muestra al líder del grupo chií libanés Hezbolá, Naim Qassem, quien denunció este miércoles los intentos de crear un "Gran Israel" que incluya el territorio del Líbano, y consideró que su movimiento solo tiene la opción de enfrentarse a estos planes o bien entregar su tierra al enemigo. Foto: EFE/ Wael Hamzeh
Por Agencia EFE

El líder del grupo chií libanés Hezbolá, Naim Qassem, denunció este miércoles los intentos de crear un “Gran Israel” que incluya el territorio del Líbano, y consideró que su movimiento solo tiene la opción de enfrentarse a estos planes o bien entregar su tierra al enemigo.

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