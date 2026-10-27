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Sirios transportan los cuerpos de las víctimas de un ataque aéreo jordano durante un funeral en la zona rural de Daraa, en el sur de Siria, el 27 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED AL RIFAI
Sirios transportan los cuerpos de las víctimas de un ataque aéreo jordano durante un funeral en la zona rural de Daraa, en el sur de Siria, el 27 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED AL RIFAI
Por Agencia EFE

El Gobierno jordano cifró en “más de 20 miembros” del grupo yihadista Estado Islámico (EI) los que han muerto en los bombardeos que el reino realizó anoche contra el sur de Siria, una operación que Amán justificó como represalia por el atentado del viernes en una iglesia, al tiempo que lamentó las “bajas civiles”.

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