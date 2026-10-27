El Gobierno jordano cifró en “más de 20 miembros” del grupo yihadista Estado Islámico (EI) los que han muerto en los bombardeos que el reino realizó anoche contra el sur de Siria, una operación que Amán justificó como represalia por el atentado del viernes en una iglesia, al tiempo que lamentó las “bajas civiles”.

El ministro de Comunicaciones Gubernamentales y portavoz del Ejecutivo jordano, Mohamed Momani, dijo este martes en su cuenta oficial de X que el EI “sufrió importantes bajas, estimadas en más de 20 miembros, y se destruyó un gran depósito de armas perteneciente a la organización”, unas operaciones que se realizaron “con base en información de inteligencia para neutralizar las amenazas confirmadas y ataques terroristas contra Jordania”.

MIRA AQUÍ: Irán ataca bases de Estados Unidos en Jordania como represalia al bombardeo de la isla Larak

Afirmó que su país “se abstuvo de atacar lugares donde la información indicaba la presencia de civiles”, aunque lamentó las bajas que hubo.

“Jordania siempre toma todas las precauciones necesarias para evitar dañar a civiles”, adujo, y añadió que su país da “la misma importancia a la vida de los civiles inocentes fuera de sus fronteras que a la de los jordanos, basándose en su convicción de que la vida y la dignidad humanas son indivisibles, independientemente de la nacionalidad o el lugar de residencia”.

Esta imagen muestra una vista aérea de personas inspeccionando los daños en un lugar atacado por bombardeos aéreos de Jordania en la región de Al-Lajat, en Siria. (Foto de Bakr ALkasem / AFP). / BAKR ALKASEM

Sin embargo, la Defensa Civil Siria, que se encargó de las labores de rescate tras los ataques en cuatro ubicaciones diferentes del sur del país, confirmó en su cuenta de X el fallecimiento de siete personas a causa de los ataques, la mayoría de ellas en la aldea de Al Tanf, donde perdieron la vida cinco miembros de una misma familia.

Entre los fallecidos hay tres menores, mientras que otras tres personas también parientes entre sí resultaron heridas, según la fuente.

El portavoz jordano justificó los ataques aéreos llevados a cabo ayer por las Fuerzas Armadas Jordanas contra “posiciones del EI” después de que se les agotara “la paciencia” ante “los movimientos de estas organizaciones terroristas y sus ataques contra la seguridad nacional”.

Sirios realizan oraciones fúnebres por las víctimas de un ataque aéreo jordano en la zona rural de Daraa, en el sur de Siria, el 27 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED AL RIFAI / MOHAMMED AL RIFAI

El Gobierno jordano atribuyó desde el principio al Estado Islámico el ataque del pasado viernes contra una iglesia ortodoxa griega, en el oeste de Jordania -perpetrado supuestamente por tres personas que ya han sido detenidas- y que causó la muerte de nueve personas, aunque hasta el momento la organización no ha reivindicado la acción.

El sur de Siria ha registrado ocasionalmente ataques y operaciones de seguridad dirigidas contra remanentes o células locales del EI, que aún mantiene células en activo en el país, pese a que la organización fuera derrotada territorialmente en 2019.

Un comité de investigación junto a Siria

Al Momani indicó que se formará un comité conjunto con sus homólogos sirios para “monitorear las repercusiones de la operación contra el EI y fortalecer la coordinación en la lucha contra la organización terrorista”.

Quiso rebajar la tensión con Damasco tras esta acción al asegurar su “orgullo por las relaciones fraternales que unen” a Jordania con Siria, así como “su compromiso de desarrollar estas relaciones en beneficio de ambos países hermanos”.

“Jordania ha acogido a sirios, los ha apoyado y les ha brindado asistencia constante. El Reino busca apoyar a su nación hermana, Siria, respaldando su seguridad, fortaleciendo su unidad y su frente interno, e incrementando su presencia en todos los niveles”, aseveró.

Asimismo, alabó la coordinación entre Jordania y Siria en la “lucha contra el terrorismo, el contrabando de armas y el narcotráfico es institucional y constante desde hace años”.

No obstante, las autoridades sirias condenaron los bombardeos, de los que dijeron no haber sido informados con anterioridad, y ordenaron el cierre del principal paso fronterizo con Jordania.

VIDEO RECOMENDADO