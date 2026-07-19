El Gobierno jordano desmintió este domingo a la embajada estadounidense en Amán al asegurar que no se ha emitido ninguna orden de evacuación para el aeropuerto de Áqaba y el puerto marítimo de la ciudad, situada en el extremo sur de Jordania, tras la alerta de la misión diplomática por una “amenaza”.

El ministro de Comunicaciones del Gobierno y portavoz, Mohamed Momani, aseguró que tanto el aeropuerto como el puerto de Áqaba “operan con normalidad”, y que las autoridades jordanas competentes “abordan cualquier riesgo potencial de acuerdo con los procedimientos preestablecidos, que incluyen la activación inmediata de las sirenas”.

Confirmó que “las autoridades jordanas competentes no han registrado ninguna amenaza potencial en las últimas horas”.

Asimismo, fuentes oficiales no identificadas apuntaron a la televisión oficial jordana Al Mamlaka que las informaciones sobre “una evacuación o cierre del Aeropuerto Internacional Rey Husein (Áqaba) y del puerto marítimo en la región de Áqaba eran falsas”.

Por su parte, el director general de la Compañía de Gestión y Operación de Puertos de Áqaba, Mahmud Khleifat, confirmó a Al Mamlaka que “no hay ninguna suspensión de las operaciones de manipulación en el puerto”, y explicó que el trabajo en el puerto marítimo se desarrolla con normalidad y que no hay ninguna evacuación ni interrupción de las actividades en el puerto.

Esto contradice directamente la información publicada una hora antes por la Embajada de Estados Unidos en Amán, en la que alertó de una “amenaza específica y creíble”, sin especificar su procedencia, lo que llevó a que las autoridades jordanas evacuaran el aeropuerto y puerto de Áqaba.

El pasado 2 de marzo, el Departamento de Estado ordenó a los empleados del gobierno estadounidense no esenciales y a sus familiares que abandonaran el país árabe debido al riesgo para su seguridad.

Se observa un presunto misil iraní en el cielo de Nablus, Cisjordania, el 8 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/ALAA BADARNEH

Áqaba es la única ciudad costera y puerto de Jordania, ubicada a orillas del mar Rojo y en el golfo de Áqaba, lo que sirve como punto estratégico donde converge con Israel, Egipto y Arabia Saudí.

Esta alerta se produce un día después de que el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) informara de que dos militares estadounidenses murieron y un tercero se encuentra desaparecido en Jordania por los ataques iraníes.

Estas han sido las primeras bajas estadounidenses registradas en el conflicto desde que la semana pasada se rompiera el alto el fuego entre Teherán y Washington.

En total, 16 militares estadounidenses han perecido hasta el momento en la guerra contra Irán, que arrancó el pasado 28 de febrero.