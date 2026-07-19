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Resumen

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Aeropuerto de Áqaba. Foto: Wikipedia
Aeropuerto de Áqaba. Foto: Wikipedia
Por Agencia EFE

El Gobierno jordano desmintió este domingo a la embajada estadounidense en Amán al asegurar que no se ha emitido ninguna orden de evacuación para el aeropuerto de Áqaba y el puerto marítimo de la ciudad, situada en el extremo sur de Jordania, tras la alerta de la misión diplomática por una “amenaza”.

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