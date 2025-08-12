Jordania y EE.UU. apoyan las medidas del Gobierno sirio para consolidar la paz en Sweida

Jordania y Estados Unidos mostraron este martes su apoyo al Gobierno sirio por sus medidas para consolidar el alto el fuego en la provincia de Sweida, en el sur del país, tras el estallido de violencia en julio, en una reunión tripartita en Amán en la que abordaron también el proceso de reconstrucción de Siria.

Al encuentro en la capital jordana asistieron el ministro de Exteriores y Expatriados de Jordania, Ayman Safadi; su homólogo sirio, Asaad al Shaibani, y el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, además de representantes de instituciones de los tres países, detalló un comunicado conjunto.

Esta reunión representa una continuación de las conversaciones celebradas en Amán el pasado 19 de julio para abordar la consolidación del alto el fuego en la gobernación de Al Sueida, y la resolución de la crisis en la zona.

Los asistentes afirmaron que “Sweida, con todas sus comunidades locales, es parte integral de la República Árabe Siria y que los derechos de su pueblo están protegidos y preservados en el proceso de reconstrucción de una nueva Siria hacia un futuro seguro y pleno para todos los ciudadanos del Estado sirio, garantizando su representación y participación en la construcción del futuro de Siria”.

Asimismo acogieron “con satisfacción” las medidas del Gobierno sirio para atender la crisis que estalló el 13 de julio con enfrentamientos entre clanes beduinos y grupos de la minoría drusa, que posteriormente se enfrentaron también a las tropas gubernamentales que llegaron para tomar el control de la seguridad.

Tras ocho días de escalada que se saldaron con cientos de muertos y 175.000 desplazados, entró en vigor un alto el fuego que todavía se mantiene en la provincia pese a algunas violaciones del mismo.

Fuerzas de seguridad sirias desplegadas en medio de enfrentamientos en la ciudad meridional de Sweida EFE/EPA/MOHAMMED AL RIFAI / MOHAMMED AL RIFAI

En este sentido, Jordania y EE.UU. valoraron positivamente las investigaciones orientadas a la rendición de cuentas puestas en marcha por el Gobierno sirio, “además de su disposición a cooperar con las agencias pertinentes de la ONU e involucrarlas en la investigación de los crímenes y violaciones cometidos”.

Entre otras acciones, destacaron el aumento del flujo de ayuda humanitaria a todas las zonas de Sweida, el refuerzo de las instituciones para restablecer los servicios interrumpidos, las operaciones de rehabilitación en las zonas afectadas y el inicio de la reconciliación comunitaria para fortalecer la paz civil.

En la reunión, Safadi y Barrack reiteraron el pleno apoyo de Jordania y EE.UU. a Siria, “su seguridad, estabilidad, soberanía, integridad territorial y la protección de sus ciudadanos” e instaron a la comunidad internacional a apoyar al país en su reconstrucción.

Las tres partes acordaron celebrar otra reunión en las próximas semanas para completar las conversaciones de hoy, además de responder a la solicitud del Gobierno sirio de formar un grupo de trabajo tripartito (sirio-jordano-estadounidense) destinado a apoyar los esfuerzos sirios para consolidar el alto el fuego en la Gobernación de Sweida.