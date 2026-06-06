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El Primer Ministro kuwaití, el Jeque Ahmad al-Abdullah al-Sabah, inspeccionando el aeropuerto dañado tras un ataque iraní en la ciudad de Kuwait, el 3 de junio de 2026. (KUNA / AFP)
El Primer Ministro kuwaití, el Jeque Ahmad al-Abdullah al-Sabah, inspeccionando el aeropuerto dañado tras un ataque iraní en la ciudad de Kuwait, el 3 de junio de 2026. (KUNA / AFP)
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Por Agencia EFE

Kuwait condenó este sábado los “reiterados y atroces ataques” iraníes y aseguró que representan una “peligrosa escalada que exacerba la tensión y la inestabilidad” en Oriente Medio, después de que la Guardia Revolucionaria atacara una base estadounidense en el país del golfo Pérsico.

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