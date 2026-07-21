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Kuwait denunció este martes que Irán atacó por cuarto día consecutivo varias centrales eléctricas y plantas desalinizadoras. Foto: X/ @dw_espanol
Kuwait denunció este martes que Irán atacó por cuarto día consecutivo varias centrales eléctricas y plantas desalinizadoras. Foto: X/ @dw_espanol
Por Agencia EFE

Kuwait denunció este martes que Irán atacó por cuarto día consecutivo varias centrales eléctricas y plantas desalinizadoras en el país del golfo Pérsico, provocando incendios en sus instalaciones, informaron fuentes oficiales.

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