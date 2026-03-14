Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La oficina de prensa de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos , comunicó que los sistemas de defensa aérea interceptaron drones en las zonas de Marina y Al Sufouh. (EFE/EPA/STRINGER)
La oficina de prensa de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos , comunicó que los sistemas de defensa aérea interceptaron drones en las zonas de Marina y Al Sufouh. (EFE/EPA/STRINGER)
/ STRINGER
Por Agencia EFE

Países del Golfo Pérsico como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí dijeron haber interceptado varios ataques lanzados desde Irán durante la noche, entre el sábado y el domingo, al inicio de la decimosexta jornada de conflicto en Oriente Medio.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.