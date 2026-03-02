Resumen

Imagen de video muestra la caída de un caza estadounidense F-15E Strike Eagle en Kuwait el 2 de marzo de 2026. (Foto: Handout / UGC / AFP).
Por Agencia EFE

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) informó este lunes de que los tres aviones militares estadounidenses que se accidentaron en Kuwait cayeron “por error” por “fuego amigo” kuwaití.

