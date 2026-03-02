Resumen

En esta imagen de archivo se ve un avión F-15 similar a loq eu tiene Estados Unidos. (Joseph PICK / DVIDS / AFP).
/ JOSEPH PICK
Por Agencia AFP

Varios aviones militares estadounidenses se estrellaron el lunes en Kuwait y una columna de humo se elevaba desde la embajada de Estados Unidos en país, según las autoridades kuwaitíes y periodistas de AFP en el tercer día de represalias iraníes en el Golfo.

