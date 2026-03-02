Varios aviones militares estadounidenses se estrellaron el lunes en Kuwait y una columna de humo se elevaba desde la embajada de Estados Unidos en país, según las autoridades kuwaitíes y periodistas de AFP en el tercer día de represalias iraníes en el Golfo.

La embajada no confirmó si su edificio fue alcanzado, pero publicó un comunicado en el que pide “no acudir” a la legación diplomática por “amenaza persistente de ataques con misiles y drones”.

El personal de la embajada se encuentra “confinado en el lugar”, añadió.

Las autoridades kuwaitíes anunciaron además que varios aviones de combate estadounidenses se han estrellado en el país.

“Confirmamos que todos los miembros de la tripulación sobrevivieron”, precisó un portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait.

“Las autoridades iniciaron inmediatamente operaciones de búsqueda y rescate, evacuaron a la tripulación y la transportaron a un hospital para exámenes médicos y tratamiento. Su condición es estable”, afirma.

Kuwait's defense ministry says "several" US military aircraft have crashed https://t.co/IKJ5kG2rzZ pic.twitter.com/kXs1SjQ0T1 — CNN Breaking News (@cnnbrk) March 2, 2026

Tres testigos también vieron humo elevándose sobre una central eléctrica en el norte del país.

La compañía petrolera nacional Kuwait National Petroleum Company afirmó que cayeron escombros sobre la refinería de Mina Al Ahmadi, una de las más importantes del país, e hirieron a dos trabajadores.

Dana Abas, una ingeniera que vive en la ciudad de Kuwait, reconoció a AFP estar preocupada y se apresuró a almacenar productos de primera necesidad.

Desde el sábado han muerto cinco personas en el Golfo, todas ellas de nacionalidad extranjera: una en Kuwait, tres en Emiratos y una en Bahréin.

El lunes por la mañana se escucharon nuevas explosiones en Dubái, Abu Dabi, Doha y Manama.

Los ataques iraníes, que han tenido como objetivo bases militares, pero también infraestructuras civiles, como edificios de viviendas, hoteles, aeropuertos y puertos marítimos, han sacudido una región considerada durante mucho tiempo un remanso de paz y seguridad en Oriente Medio.