Automovilistas circulan por una calle mientras se eleva una columna de humo tras un supuesto ataque de Irán en la zona donde se encuentra la embajada de Estados Unidos en Kuwait el 2 de marzo de 2026. (Foto de AFP).
Por Agencia AFP

Una humareda negra emergió este lunes de la zona donde se encuentra la embajada de Estados Unidos en Kuwait, informó un periodista de la AFP en el emirato del Golfo.

