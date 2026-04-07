El Ministerio del Interior kuwaití instó este martes a sus ciudadanos y residentes a que permanezcan en sus hogares a partir de la medianoche (21.00 GMT) hasta las 6.00 horas locales (3.00 GMT) del miércoles, periodo que coincide con el ultimátum del presidente estadounidense Donald Trump a Irán.

“El Ministerio del Interior insta a los ciudadanos y residentes a permanecer en sus hogares y evitar salir, salvo en casos de extrema necesidad, desde la medianoche del martes 7 de abril hasta las 6.00 de la mañana del miércoles 8 de abril”, dijo el departamento en un comunicado.

Se trata, según el ministerio, de una “medida preventiva destinada a salvaguardar la seguridad de todos, reforzar la prevención y permitir que las autoridades de seguridad desempeñen sus funciones con la máxima eficacia”.

Llamó a todos a “acatar las instrucciones emitidas y a cooperar con las autoridades competentes durante este periodo”.

Trump advirtió este martes que “esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”, a horas de que se cumpla su ultimátum a Irán para que reabra el estratégico estrecho de Ormuz.

Se observa humo en una zona del aeropuerto internacional de Kuwait tras un presunto ataque con drones el 1 de abril de 2026. (Foto de AFP). / -

“No quiero que eso suceda, pero es probable que ocurra”, aseguró Trump en un mensaje en su red Truth Social, en referencia al plazo fijado para el 7 de abril.

A la espera de saber qué pasará cuando venza el plazo, a las 00.00 GMT, la Casa Blanca ha desmentido las especulaciones sobre un posible uso de armas nucleares en Irán.

Kuwait teme que, al igual que ha ocurrido en los demás países del golfo Pérsico desde el inicio de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, Teherán responda a la acción de Trump teniendo como objetivo a los Estados del golfo Pérsico.

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