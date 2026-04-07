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Varias personas caminan por un callejón de un mercado tradicional de la ciudad de Kuwait el 19 de marzo de 2026. Foto: YASSER AL-ZAYYAT / AFP
Varias personas caminan por un callejón de un mercado tradicional de la ciudad de Kuwait el 19 de marzo de 2026. Foto: YASSER AL-ZAYYAT / AFP
Por Agencia EFE

El Ministerio del Interior kuwaití instó este martes a sus ciudadanos y residentes a que permanezcan en sus hogares a partir de la medianoche (21.00 GMT) hasta las 6.00 horas locales (3.00 GMT) del miércoles, periodo que coincide con el ultimátum del presidente estadounidense Donald Trump a Irán.

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