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Imagen de archivo de un incendio en la refinería más grande de Kuwait, la Mina al-Ahmadi. Foto: EFE/Raed Qutena
Imagen de archivo de un incendio en la refinería más grande de Kuwait, la Mina al-Ahmadi. Foto: EFE/Raed Qutena
Por Agencia EFE

Kuwait reportó este martes daños en su red eléctrica tras los impactos de restos de drones abatidos, mientras que Arabia Saudita y Baréin informaron de nuevos ataques sobre su territorio.

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